Trenčín zase v baráži, Michalovce v play-off (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Riadna súťažná časť kompletnej sezóny Niké ligy je za nami. V 32-och kolách kraľoval jasne Slovan, druhá je Žilina, lúčime sa s Duklou. Ták.. To by sme mali... A zvyšných 9 tímov pred týmto víkendom "za boha" nevedelo, čo so sebou. Vypočujte si najnovšiu časť nášho podcastu a hodnoťte spolu s nami, prečo to tak bolo, a ako to dopadlo.

Slovan - Košice Viacerí nám tvrdili, že "koho už len Košice zaujímajú... to vypredané nebude..".

Škoda, lebo majstrovská sezóna podporená Ligou majstrov by si plný dom zaslúžila. Ale 14 000, taky moc hezký. Belasí oslávili zisk trofeje víťazstvom 1:0, ktoré vôbec nebolo zadarmo.

Košice už ladia formu na play-off, čo bolo cítiť. V lete budeme pozorne sledovať prílev amerického kapitálu, nejaké prvé prestupové lastovičky už vďaka tomu lietajú vzduchom. Zapnite si nás, a dozviete sa aké. Trnava - Podbrezová Keby som bol Železiar, čo by som robil? Stabilnú jedenástku nenechám vypustiť zápas, mladíci budú možno až príliš draví, a mne tak ujde play-off. Podbrezová zvolila, nazvime to, zlatú strednú cestu. Vyhrávali, povolili, prehrávali, verili, že Žilina dala gól, začali na chvíľu hrať, a potom už nemuseli.

Dobre odohranú povinnú prehru zvládli hráči z Horehronia na výbornú, za seriózny prístup k zápasu chválime aj Miroslava Poliačeka. Trnava sa zaslzila pri rozlúčke Rusova a Štetinu, a možno ešte zaplače za Gašpom. Žilina - Dunajská Streda Hostia verili v priamy postup do futbalovej Európy, povinnú výhru vybojovali, no Spartak im radosť nedoprial. Fodrekovci môžu v prípade účasti v Konferenčnej lige ťažiť zo solídneho koeficientu a nasadenia v prvom predkole. Ale takých bájok tu žu bolo. Banská Bystrica - Michalovce Mičigen si zahrá o Európu. Ani Komárno, ani Skalica. A kým v marci by sme ho možno aj favorizovali na dobrý výsledok, dnes naňho v súboji s DAC vsadí len blázon. Zemplínčania by aj v prípade víťazstva v play-off Európu možno ani nemali s kým hrať.

Podobne ako Duklu ich čaká letný výpredaj. Ešteže sa Michalovčania aspoň tvária, že hráčov posúvajú tam, kam sa patrí (i keď Kyzi do Škótska, no neviem). To sa o Dukle povedať nedá. Baráž pre Trenčín Ružomberok potvrdil skvelú formu a s Komárnom si väčšiu starosť stupňujúcou kvalitou hry nerobil. Na druhej strane Trenčín, tak ten klub je také výkonnostné bludisko, že ani so záškodníckou mapou od Harryho Pottera by ste sa z neho nevysomárili. Priatelia, uvedomujete si, že odkedy Trnava vyhrala titul, čo je už dobrých sedem rokov, bol Trenčín v hornej šestke len raz?

A aj to mu to musel darovať hrôzostrašný Ružomberok (o ktorom by sme sa tiež vedeli baviť). AS to podľa nás ViOnu nepustí, ale toto je na zamyslenie.

Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 32 22 6 4 74 : 39 72 V V V P V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 32 15 9 8 55 : 40 54 P P P V R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 32 14 10 8 46 : 34 52 V P P P P 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 32 13 12 7 48 : 34 51 V V P V V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 32 11 11 10 45 : 38 44 P V V R R 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 32 8 13 11 40 : 43 37 P P V R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: