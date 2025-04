Slovan má titul, Bystrica nádej, Železiar trávnik a Trnava nudu (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Venujeme chvíľku ticha tým, ktorí verili vo vyrovnaný boj o titul. Aj sami sebe. Ani Bille a Ndjeungoue by tomu nepomohli.

Ružomberok - Banská Bystrica

Tri body nasnežili na Čertovicu a otázkou bolo, ktorým smerom sa z kopca skotúľajú. Ani spasiteľ penaltovej skazy Hladík ich neprilákal na sever, veselý banskobystrický autobus ich s radosťou zobral do srdca Slovenska.

Dukla žije, na Ružu stráca len tri body, no čaká ju asi to aktuálne najhoršie, výjazd do Michaloviec.

