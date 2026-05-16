Prešov sa lúči s najvyššou súťažou. DAC odvrátil play off, Slovan prehral a Faško najlepší strelec

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom.
Fotogaléria (35)
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom. (Autor: TASR)
TASR|16. máj 2026 o 20:56
ShareTweet0

Pozrite si súhrn posledného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Miestenku v baráži o zotrvanie v Niké lige si v záverečnom kole nadstavbovej časti vybojovali futbalisti Komárna. Na štadióne v Zlatých Moravciach zdolali v priamom súboji o záchranu Prešov 1:0.

Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou práve na Komárno a zostupuje do druhej najvyššej súťaže.

Hráči DAC Dunajská Streda si výhrou 3:0 nad Trnavou zabezpečili konečnú druhú priečku a miesto v predkole Konferenčnej ligy.

VIDEO: Slovan oslavuje titul

Zároveň zariadili, že sa na konci ročníka nebude hrať play off o túto miestenku. Už istý majster Slovan Bratislava ukončil sezónu domácou prehrou 0:2 s Michalovcami.

Komárno si miestenku v baráži zaistilo vďaka gólovej dorážke Alena Mustafiča z 26. minúty.

VIDEO: Tréner Komárna - Czibor

Hostia tiež dostali loptu do brány domácich, no vytúžený gól Martina Regáliho neplatil pre ofsajd po vyše päťminútovom preskúmavaní systémom VAR.

Fotogaléria zo zápasu KFC Komárno - FC Tatran Prešov (Niké liga, 10. kolo skupiny o udržanie sa)
Na snímke zľava Jozef Menich (Prešov) a Christian Bayermi (Komárno) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke zľava Nándor Tamás (Komárno) a Jozef Menich (Prešov) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke zľava Christian Bayermi (Komárno) a Filip Souček (Prešov) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
Na snímke zľava Jozef Menich (Prešov) a Boris Druga (Komárno) v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi KFC Komárno a FC Tatran Prešov.
9 fotografií
Na snímke radosť hráčov Komárna po výhre v zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa medzi FC Komárno - FC Tatran Prešov v Zlatých Moravciach.Na snímke radosť hráčov Komárna po výhre v zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa medzi FC Komárno - FC Tatran Prešov v Zlatých Moravciach.Na snímke radosť hráčov Komárna po výhre v zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa medzi FC Komárno - FC Tatran Prešov v Zlatých Moravciach v sobotu 16. mája 2026. Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach.Na snímke radosť hráčov Komárna po výhre v zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa medzi FC Komárno - FC Tatran Prešov v Zlatých Moravciach v sobotu 16. mája 2026. Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach.Na snímke radosť hráčov Komárna po výhre v zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa medzi FC Komárno - FC Tatran Prešov v Zlatých Moravciach v sobotu 16. mája 2026. Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach.

Opačným smerom ako Tatran putuje Banská Bystrica, víťaz druhej ligy. Súperom Komárna v baráži bude Zvolen, ktorý obsadil v MONACObet lige druhé miesto.

Prvý zápas je na programe v utorok 19. mája na štadióne Zvolena, odveta sa odohrá na „domácom“ ihrisku Komárna v sobotu 23. mája.

DAC mohol prísť o miestenku v KL len v tom prípade, ak by proti Trnave nebodoval a zároveň by Žilinčania zdolali Podbrezovú.

VIDEO: Tréner Weiss st. po zápase

Ani jeden z týchto scenárov sa však nenaplnil. DAC si išiel od začiatku domáceho stretnutia proti Trnave za výhrou a už v 31. minúte viedol rozdielom triedy.

„Šošonom“ nevyšiel posledný zápas a podľahli Podbrezovej 0:2. Žilinčania si už predtým triumfom v Slovenskom pohári vybojovali miesto v 1. predkole Európskej ligy.

Trpkú rozlúčku zažili na Tehelnom poli kapitán Vladimír Weiss ml., Róbert Mak, Guram Kašia a brankár Martin Trnovský.

VIDEO: Trnovský po poslednom zápase

Tréner Vladimír Weiss st., ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých štyroch nasadil do základnej zostavy. Slovan ovládol tabuľku s 10-bodovým náskokom na druhý DAC, zatiaľ čo Michalovce obsadili 5. priečku. O dva body za nimi finišovali „železiari“.

Tabuľka strelcov

14 gólov - Michal Faško (Žilina)

13 gólov - Radek Šiler (ČR/Podbrezová)

12 gólov - Andraž Šporar (Slovin./Slovan Bratislava)

11 gólov - Roland Galčík (Podbrezová, 5 asistencií), Ammar Ramadan (Sýr./DAC, 4 asistencie)

10 gólov - Roman Čerepkai (FC Košice, 7 asistencií), Tigran Barseghjan (Armén./Slovan Bratislava, 6 asistencií), Hugo Ahl (Švéd./Michalovce, 4 asistencie)

Košičania verili, že výsledky na ostatných trávnikoch im umožnia pobiť sa o pohárovú Európu.

To sa však nestalo a mužstvo z metropoly východu zároveň prehralo v Trenčíne 0:3. Hráči AS skončili na 8. mieste, o bod za Košicami.

Skalica ešte pred duelom nemala definitívnu istotu zotrvania v súťaži. Po domácej výhre 1:0 nad Ružomberkom sa však dokonca posunula pred svojho sobotného súpera na 9. miesto.

Fotogaléria zo zápasu MFK Skalica - MFK Ružomberok (Niké liga, 10. kolo skupiny o udržanie sa)
Na snímke zľava Petr Pudhorocký zo Skalice a Oliver Luterán z Ružomberka počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke sprava Damián Bariš zo Skalice a Vojtěch Novák z Ružomberka počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke vpravo tréner MFK Skalica Roman Hudec sa teší po zápase 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
Na snímke radosť hráčov Skalice po góle počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.
5 fotografií
Na snímke Lukáš Šimko zo Skalice sa teší po góle počas zápasu 10. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o udržanie sa medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok v Skalici v sobotu 16. mája 2026.

V záverečnom kole sa malo rozhodnúť aj o najlepšom strelcovi, ktorým sa napokon so 14 presnými zásahmi stal Michal Faško z MŠK Žilina.

Na konte má aj osem asistencií. Andraž Šporar zo Slovana ukončil sezónu predčasne pre zranenie a o prvenstvo preto bojovala najmä dvojica Faško a Radek Šiler z Podbrezovej.

Najlepší kanonieri sa stretli proti sebe na štadióne MŠK a ani jeden sa strelecky nepresadil. Šiler ukončil ročník s 13 gólmi.

Niké liga - 10. kolo nadstavbovej časti

Skupina o titul:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:0 (3:0)

Góly: 16. Gueye, 23. Gagua, 31. Blažek

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)

Góly: 46. Theofanopoulos, 62. Cotrell

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - Zemplín Michalovce (Niké liga, 10. kolo skupiny o titul)
Na snímke hráči Slovana Bratislava počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke hráč Slovana Vladimír Weiss ml. bozkáva zlatú medailu počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
21 fotografií
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráč Slovana Róbert Mak ďakuje fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše.Na snímke hráč Slovana Róbert Mak so svojimi deťmi ďakuje fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše.Na snímke hráč Slovana Guram Kašia sa prihovára k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Vladimiír Weiss st. odchádza trénovať reprezentáciu SR a Vladimír Weiss ml. ukončí po dnešnom 10. kole v skupine o titul hráčsku kariéru.Na snímke hráč Slovana Guram Kašia počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.Na snímke zľava kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. a Luka Lemiško z Michaloviec počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Vladimiír Weiss st. odchádza trénovať reprezentáciu SR a Vladimír Weiss ml. ukončí po dnešnom 10. kole v skupine o titul hráčsku kariéru.Na snímke zľava hráč Slovana Róbert Mak a Polydefkis Volanakis z Michaloviec počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše.Na snímke hráč Slovana Guram Kašia počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.Na snímke zľava hráč Slovana Guram Kašia a Franck Bahi z Michaloviec počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.Na snímke hráči Slovana, sprava Tigran Barseghjan, Róbert Mak, Sandro Cruz, Kevin Wimmer, s trofejou Rahim Ibrahim, Mykola Kucharevič, Nino Marcelli a Artur Gajdoš počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráč Slovana Sandro Cruz s fanúšikmi počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráč Slovana Vladimír Weiss ml. (vľavo) s fanúšikmi počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráči Slovana zľava Tigran Barseghjan a Róbert Mak počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke sprava kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak držia trofej, sprava dole Tigran Barseghjan, Sandro Cruz, Kevin Wimmer a Mykola Kucharevič počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke uprostred sprava kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak držia trofej počas osláv po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:2)

Góly: 6. Bari (vl.), 43. Mrvaljevič

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Skupina o udržanie sa:

KFC Komárno - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 26. Mustafič

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

AS Trenčín - FC Košice 3:0 (2:0)

Góly: 31. David, 37. Skovajsa, 74. Soares

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gól: 76. L. Šimko

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom.
    Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom.
    Prešov sa lúči s najvyššou súťažou. DAC odvrátil play off, Slovan prehral a Faško najlepší strelec
    dnes 20:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov sa lúči s najvyššou súťažou. DAC odvrátil play off, Slovan prehral a Faško najlepší strelec