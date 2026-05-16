Prešov sa lúči s najvyššou súťažou. DAC odvrátil play off, Slovan prehral a Faško najlepší strelec

Miestenku v baráži o zotrvanie v Niké lige si v záverečnom kole nadstavbovej časti vybojovali futbalisti Komárna. Na štadióne v Zlatých Moravciach zdolali v priamom súboji o záchranu Prešov 1:0.
Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou práve na Komárno a zostupuje do druhej najvyššej súťaže.
Hráči DAC Dunajská Streda si výhrou 3:0 nad Trnavou zabezpečili konečnú druhú priečku a miesto v predkole Konferenčnej ligy.
Zároveň zariadili, že sa na konci ročníka nebude hrať play off o túto miestenku. Už istý majster Slovan Bratislava ukončil sezónu domácou prehrou 0:2 s Michalovcami.
Komárno si miestenku v baráži zaistilo vďaka gólovej dorážke Alena Mustafiča z 26. minúty.
Hostia tiež dostali loptu do brány domácich, no vytúžený gól Martina Regáliho neplatil pre ofsajd po vyše päťminútovom preskúmavaní systémom VAR.
Opačným smerom ako Tatran putuje Banská Bystrica, víťaz druhej ligy. Súperom Komárna v baráži bude Zvolen, ktorý obsadil v MONACObet lige druhé miesto.
Prvý zápas je na programe v utorok 19. mája na štadióne Zvolena, odveta sa odohrá na „domácom“ ihrisku Komárna v sobotu 23. mája.
DAC mohol prísť o miestenku v KL len v tom prípade, ak by proti Trnave nebodoval a zároveň by Žilinčania zdolali Podbrezovú.
Ani jeden z týchto scenárov sa však nenaplnil. DAC si išiel od začiatku domáceho stretnutia proti Trnave za výhrou a už v 31. minúte viedol rozdielom triedy.
„Šošonom“ nevyšiel posledný zápas a podľahli Podbrezovej 0:2. Žilinčania si už predtým triumfom v Slovenskom pohári vybojovali miesto v 1. predkole Európskej ligy.
Trpkú rozlúčku zažili na Tehelnom poli kapitán Vladimír Weiss ml., Róbert Mak, Guram Kašia a brankár Martin Trnovský.
Tréner Vladimír Weiss st., ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých štyroch nasadil do základnej zostavy. Slovan ovládol tabuľku s 10-bodovým náskokom na druhý DAC, zatiaľ čo Michalovce obsadili 5. priečku. O dva body za nimi finišovali „železiari“.
Tabuľka strelcov
14 gólov - Michal Faško (Žilina)
13 gólov - Radek Šiler (ČR/Podbrezová)
12 gólov - Andraž Šporar (Slovin./Slovan Bratislava)
11 gólov - Roland Galčík (Podbrezová, 5 asistencií), Ammar Ramadan (Sýr./DAC, 4 asistencie)
10 gólov - Roman Čerepkai (FC Košice, 7 asistencií), Tigran Barseghjan (Armén./Slovan Bratislava, 6 asistencií), Hugo Ahl (Švéd./Michalovce, 4 asistencie)
Košičania verili, že výsledky na ostatných trávnikoch im umožnia pobiť sa o pohárovú Európu.
To sa však nestalo a mužstvo z metropoly východu zároveň prehralo v Trenčíne 0:3. Hráči AS skončili na 8. mieste, o bod za Košicami.
Skalica ešte pred duelom nemala definitívnu istotu zotrvania v súťaži. Po domácej výhre 1:0 nad Ružomberkom sa však dokonca posunula pred svojho sobotného súpera na 9. miesto.
V záverečnom kole sa malo rozhodnúť aj o najlepšom strelcovi, ktorým sa napokon so 14 presnými zásahmi stal Michal Faško z MŠK Žilina.
Na konte má aj osem asistencií. Andraž Šporar zo Slovana ukončil sezónu predčasne pre zranenie a o prvenstvo preto bojovala najmä dvojica Faško a Radek Šiler z Podbrezovej.
Najlepší kanonieri sa stretli proti sebe na štadióne MŠK a ani jeden sa strelecky nepresadil. Šiler ukončil ročník s 13 gólmi.
Niké liga - 10. kolo nadstavbovej časti
Skupina o titul:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:0 (3:0)
Góly: 16. Gueye, 23. Gagua, 31. Blažek
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)
Góly: 46. Theofanopoulos, 62. Cotrell
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:2)
Góly: 6. Bari (vl.), 43. Mrvaljevič
Skupina o udržanie sa:
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 26. Mustafič
AS Trenčín - FC Košice 3:0 (2:0)
Góly: 31. David, 37. Skovajsa, 74. Soares
MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 76. L. Šimko
