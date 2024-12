Takýto Slovan chce aj Zvolo, Xisco Zisko, a inak veľmi dobré kolo (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Bez dohrávky Slovana s Komárnom je za nami už 16 kôl Niké ligy, jesenná časť ide do finále a po dvoch víkendoch plných futbalového utrpenia to tentokrát bola naozaj paráda.

Potápajúci sa červeno-biely Titanic nemal byť pre Šošonov žiadnou prekážkou. Ľadovcu spod Dubňa sa domáca loď dvakrát vyhla, no pri treťom a štvrtom náraze došlo na pretrhnutie trupu a klesanie ku dnu, ku skalickej ponorke.

Výskum dna sa v skalickej ponorke predĺžil o ďalší týždeň, dva góly v posledných štyroch zápasoch, jedna výhra v posledných ôsmich, to nemohlo dopadnúť inak.

V ďalšom kole budú hrať Žilinčania so Slovanom o kontakt na čele tabuľky. V opačnom prípade už môže byť o titule rozhodnuté.

Zemplínsky tiger je v TOP 5, a to vďaka štvorgólovému obratu s Ružou. Pri pohľade na Kyziridisa s Marcinom možno aj Žofa s úsmevom na tvári myslí na zaslúžený dôchodok.

Osláviť pred ním účasť v skupine o titul by bol krásny darček. Ružomberok nevie, čo chce hrať, a ak aj vie, nemá na to hráčov, a ak aj má, nemá na to systém, a ak ho v jej hre nájdeme, za 10 minút sa po troch góloch rozpadne.

V boji o šestku mu dnes neverí asi nikto.

Podbrezová - Dunajská Streda

Dedinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam.... A keď k tebe pricestuje Dunajská Streda, to už srdce krváca a tuší, čo príde.

Malá resuscitácia v prvom polčase nestačila, v druhom dejstve nastal neodvratný kolaps a zlyhanie futbalového organizmu. Nezostal po ňom ani gól.