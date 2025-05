Majster Belasý, Lúzer Bystrický a Novic Koňarský (Bavme sa o lige)

Ťažko sa pomáha tomu, kto ani sám nechce. Nechcel v lete, nechcel v zime, a až príliš často to vyzeralo, že nechcel ani v posledných kolách. Od manažmentu, až po tých na ihrisku. Účasť MFK Dukla Rymarenská Polievka sa končí po troch rokoch. Ak už bude v druhej lige ViOn, AS alebo Ruža, Dukla pre nás tejto konkurencii sotva druhá. Ružomberok sa o súťaž nižšie naozaj nechystá.

A keď už sme pri tých paradoxoch. Dať 4 góly Michalovciam je OK, kým nie ste Skalica s priemerom gólu na zápas. Gól dal aj Fábry, ako povedal Arpi v prenose, peklo naozaj zamrzlo, ako úsmevy Zemplínčanov. Tí sú v nadstavbe už trošku príliš v pohodičke. Nie žeby si to nezaslúžili, ale príbeh takmer zaniknutého klubu zakončený v pohárovej Európe už má svojich neprajníkov.

Zápas, na ktorý brankári ani nemuseli chodiť. Každým neprehratým zápasom v nadstavbe je Trenčín bližšie k vypadnutiu. Paradox hodný celkového vyznenia AS. Komárno môže naďalej snívať sen o otvorení skyboxov vo ViOn Aréne európskym zápasom. Paradox hodný KFC.

Trnava - Košice

Skuhravý bol z víťazstva svojho tímu asi taký veselý, ako Trnavčania, keď ráno vstávali na zápas. Vraňare neupozornili Šípoša v bráne, že tri body naozaj nepotrebujú. 9-násobní víťazi pohára si od fanúšikov vyslúžili 3-tisícovú návštevu. Asi boli "na bomby" všetci.

Slovan - Žilina

SLOVAN JE MAJSTER! GRATULUJEME!

Krajšia oslava ďalšieho titulu, získaného na "klubové narodeniny", by bola už len vtedy, keby bola Žilina v tabuľke bližšie. Strelec sa predviedol hetrikom a razom sa deje niečo, na čo sme asi ani nepomysleli, na Barsegjana stráca už len 2 góly (18 vs 20), a o titul kráľa strelcov si to môžu rozdať dvaja 20-góloví.

Žilina si boj o akýkoľvek titul prehrala v zime.

