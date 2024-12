Ajurvédsky pobyt, najlepší vianočný rum a diaľničné známky (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Jeseň sa končí, ale to neznamená, že podcast Bavme sa o lige odchádza na zimný spánok! Spolu s aktuálnym hodnotením posledných zápasov roka 2024, vám prinesieme aj Vianočný špeciál, už 24. decembra v dopoludňajších hodinách.

Trenčania si Zemplínčanov pozvali na návštevu, opýtali sa, ako sa robia zázraky, 45 minút sa pozreli na to, ako sa hrá ligový futbal, v ďalších 45-tich si to sami vyskúšali, a na záver si kamarátsky podali ruky a každý bral po bode.

Pastiersky pes Miro odháňa od výbehu všetkých hladných vlkov, ale za novú peknú zlatú reťaz by sa nechal uplatiť. Aj bača Vladko by mal na nové ovečky.

Na salaši v Podbrezovej sú len tri cenné veci, železiarne a ovečky Yirajang so Sanusim. Kým prvú z horehronskej ohrádky nikto neodnesie, ďalšie dve si v plote nachádzajú stále väčšie diery.

Trnava - Košice

Spartak začal hrať futbal... Fakt. Len prázdnu bránku trafiť z 5 metrov je problém, radšej to chlapci červeno-čírni vešajú na efekt spoza troch hráčov. Či im to stačí proti zdecimovaným maródom z Košíc? To je už otázka.