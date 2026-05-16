Trenčín uspel v súboji o prestíž. Proti Košiciam rozhodol dvoma gólmi v prvom polčase

Niké liga - 10. kolo skupiny o udržanie sa
AS Trenčín - FC Košice 3:0 (2:0)
Góly: 31. David, 37. Skovajsa, 74. Soares.
Rozhodovali: Libiak – Kuba, Vass, ŽK: Poom (Trenčín)
Diváci: 961
AS Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf, Holúbek (65. Holúbek) – Poom, Hájovský (78. Baždarič), Mikulaj - Soares (82. Adyrbekov), David (78. Doesburg), Kam (82. Ferdinan)
FC Košice: Kalanin - Magda, Kóša, Ďurko - Kakay (60. Kovács), Lichý (76. Vrábel), Dimun (60. Metu), Lukačevič - Sovič (76. Polča) - Čerepkai, Rehuš (82. Marko)
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy na domácom trávniku nad Košicami 3:0.
V dueli už išlo iba o prestíž, keďže o tabuľkovom postavení bolo rozhodnuté. Trenčín so 42 bodmi zostal ôsmy s bodovou stratou na siedme Košice, tím z metropoly východu si vzhľadom na výsledky z ostatných trávnikov baráž nezahrá.
Domáci sa ujali vedenia v 31. minúte, keď sa po Holúbkovom centri hlavou presadil David. O šesť minút na to už bol rozdiel skóre dvojgólový, keď si na loptu z rohového kopu najvyššie vyskočil Skovajsa a hlavičkou k bližšej žrdi prekonal Kalanina.
V 50. minúte mohli vývoj zápasu zdramatizovať Sovič a následne Čerepkai, no osamotení pred brankárom Katičom zlyhali.
Bodku za stretnutím dal v 74. minúte Soares, ktorý upravil na konečných 3:0.
