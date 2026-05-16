Trenčín uspel v súboji o prestíž. Proti Košiciam rozhodol dvoma gólmi v prvom polčase

Futbalisti AS Trenčín
Futbalisti AS Trenčín (Autor: Facebook/AS Trenčín)
Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 19:09
ShareTweet0

O tabuľkovom postavení bolo rozhodnuté už pred zápasom.

Niké liga - 10. kolo skupiny o udržanie sa

AS Trenčín - FC Košice 3:0 (2:0)

Góly: 31. David, 37. Skovajsa, 74. Soares.

Rozhodovali: Libiak – Kuba, Vass, ŽK: Poom (Trenčín)

Diváci: 961

AS Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf, Holúbek (65. Holúbek) – Poom, Hájovský (78. Baždarič), Mikulaj - Soares (82. Adyrbekov), David (78. Doesburg), Kam (82. Ferdinan)

FC Košice: Kalanin - Magda, Kóša, Ďurko - Kakay (60. Kovács), Lichý (76. Vrábel), Dimun (60. Metu), Lukačevič - Sovič (76. Polča) - Čerepkai, Rehuš (82. Marko)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy na domácom trávniku nad Košicami 3:0.

V dueli už išlo iba o prestíž, keďže o tabuľkovom postavení bolo rozhodnuté. Trenčín so 42 bodmi zostal ôsmy s bodovou stratou na siedme Košice, tím z metropoly východu si vzhľadom na výsledky z ostatných trávnikov baráž nezahrá.

Domáci sa ujali vedenia v 31. minúte, keď sa po Holúbkovom centri hlavou presadil David. O šesť minút na to už bol rozdiel skóre dvojgólový, keď si na loptu z rohového kopu najvyššie vyskočil Skovajsa a hlavičkou k bližšej žrdi prekonal Kalanina.

V 50. minúte mohli vývoj zápasu zdramatizovať Sovič a následne Čerepkai, no osamotení pred brankárom Katičom zlyhali.

Bodku za stretnutím dal v 74. minúte Soares, ktorý upravil na konečných 3:0.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti AS Trenčín
    Futbalisti AS Trenčín
    Trenčín uspel v súboji o prestíž. Proti Košiciam rozhodol dvoma gólmi v prvom polčase
    dnes 19:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trenčín uspel v súboji o prestíž. Proti Košiciam rozhodol dvoma gólmi v prvom polčase