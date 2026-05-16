Tréner Weiss sa lúčil: Slovan môže byť ešte lepší. Túžil ešte raz trénovať reprezentáciu

Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)
TASR|17. máj 2026 o 00:18
Vladimír Weiss starší má za sebou posledný zápas v pozícii trénera futbalistov ŠK Slovan Bratislava. Po sobotňajšej prehre 0:2 s Michalovcami v záverečnom kole sezóny Niké ligy povedal, že Slovan môže byť po jeho odchode ešte lepší.

Zároveň emotívne vychválil taktiež lúčiacich sa zverencov a vyjadril túžbu postúpiť s reprezentáciou na majstrovstvá Európy, ktoré mu do zbierky v jeho bohatej kariére ešte chýbajú.

Uplynulé pôsobenie v Slovane zakončil 61-ročný kormidelník ziskom šiesteho majstrovského titulu.

Neveril som, že tu vydržím päť rokov

„Keď bol štadión hotový, bol som tu na prvom zápase s Trnavou a povedal som si, že raz tu ešte budem trénovať. To sa mi aj splnilo. Ivan Kmotrík je človek, ktorý ma pozná asi najlepšie. Úprimne povedané, neveril som, že tu vydržím päť rokov.

Po prvom roku som chcel odísť z určitých príčin, ale vydržal som to a nič neľutujem, ani jeden deň. Eufória tých ľudí mi dávala silu. Prišiel som aj kvôli Vladovi. Som rád, že zmenil postoj k životu, dnes je to jeden fantastický otec a človek.

Dnes je to syn, na ktorého som veľmi hrdý. Bodaj by sa vrátil niekto taký, hráč, ako bol Vlado, s tou emóciou, s tou kvalitou a s tým srdcom pre Slovan. Bol veľký hráč, urobil veľkú kariéru. Má dobrých rodičov, ktorí ho viedli k láske a som naňho hrdý,“ obhliadol sa Weiss st. za uplynulými piatimi rokmi.

VIDEO: Tréner Weiss st. po zápase

So synom Vladimírom Weissom mladším sa lúčili spoločne. Kapitán „belasých“ v sobotu na Tehelnom poli ukončil bohatú profesionálnu kariéru.

Milujem ho nadovšetko na tomto svete

„Áno, bolo to symbolické. Vladko skončil už po Manchestri City v Lige majstrov, kde bol vyhorený vnútorne, že mal vtedy aj osobné problémy a nevedel dať navonok lásku a kvalitu, ktorú v tom čase mal.

Odpočinul si, zase sa vrátil a samozrejme, už nemá dvadsať rokov ako kedysi, už nebude lietať na tom krídle, ale stále ukázal v tých ostatných zápasoch, aj dnes, to srdce obrovské, ktoré má. A dovolím si povedať, že dlhé obdobie tu taký hráč nebude.

Ktorý sa vráti dohrať kariéru, prišiel v tridsiatich rokoch, ešte bol vtedy reprezentant, ešte robil neuveriteľné veci počas tých piatich rokov, čo som tu s ním bol. Zostane v srdci fanúšikov. Je to môj syn.

Milujem ho nadovšetko na tomto svete. Tá rozlúčka bola dojemná, aj ma to vo vnútri zasiahlo včera, keď som to videl to jeho video,“ hovoril emotívne o svojom synovi,“ pokračoval osemnásobný víťaz ankety Tréner roka na Slovensku.

Eventuálne by mohol pracovať so mnou

Zároveň naznačil, že cesty otca a syna by mohla opäť spojiť slovenská reprezentácia: „Vladko momentálne má také poloroztrhané srdce, že je mu ľúto, že tu končí, že končí s kariérou. Z klubu ho nikto nevyháňa.

Mohol by zostať aj tu. Eventuálne by mohol pracovať so mnou. Uvidím, ako sa rozhodne. Netlačil som naňho.

On má dosť rozumu, ale posledný týždeň som na ňom videl, že je z toho psychicky unavený,“ prezradil staronový kormidelník národného tímu, ktorý doviedol do hlavnej fázy Ligy majstrov Artmediu Petržalka v sezóne 2005/06 a Slovan Bratislava v ročníku 2024/25.

V rokoch 2016 až 2020 viedol národný tím Gruzínska. A práve tam spoznal ďalšieho hráča, pre ktorého bol ligový duel proti Michalovciam posledným v drese „belasých“, Gurama Kašiu.

Na snímke hráči Slovana Bratislava počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke hráč Slovana Vladimír Weiss ml. bozkáva zlatú medailu počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. (vpravo) so svojím synom počas príhovoru k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráč Slovana Róbert Mak ďakuje fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše.Na snímke hráč Slovana Guram Kašia sa prihovára k fanúšikom pred záverečným 10. kolom nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu. Vladimiír Weiss st. odchádza trénovať reprezentáciu SR a Vladimír Weiss ml. ukončí po dnešnom 10. kole v skupine o titul hráčsku kariéru. Vladimiír Weiss st. odchádza trénovať reprezentáciu SR a Vladimír Weiss ml. ukončí po dnešnom 10. kole v skupine o titul hráčsku kariéru.Na snímke zľava hráč Slovana Róbert Mak a Polydefkis Volanakis z Michaloviec počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše.Na snímke hráč Slovana Guram Kašia počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.Na snímke zľava hráč Slovana Guram Kašia a Franck Bahi z Michaloviec počas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.Na snímke hráči Slovana, sprava Tigran Barseghjan, Róbert Mak, Sandro Cruz, Kevin Wimmer, s trofejou Rahim Ibrahim, Mykola Kucharevič, Nino Marcelli a Artur Gajdoš počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráč Slovana Sandro Cruz s fanúšikmi počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráč Slovana Vladimír Weiss ml. (vľavo) s fanúšikmi počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke hráči Slovana zľava Tigran Barseghjan a Róbert Mak počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke sprava kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak držia trofej, sprava dole Tigran Barseghjan, Sandro Cruz, Kevin Wimmer a Mykola Kucharevič počas osláv majstrovského titulu po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.Na snímke uprostred sprava kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak držia trofej počas osláv po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.

„Gurama trénujem desať rokov, čo je najviac v mojej kariére, viac ako Vladka. Päť rokov v gruzínskej reprezentácii, päť rokov v Slovane. Bez Gurama by Slovan nedosiahol také úspechy. S Jabom Kankavom priniesli obrovskú profesionalitu, obrovskú kvalitu.

Tým hráčom som mohol dôverovať vo dne, v noci. Poznal som ich, ich mentalitu, ich kvalitu a oni to vrátili mne a vrátili to aj Slovanu. Obdivuhodný hráč, obdivuhodný chlapec, má 38 rokov a je neuveriteľné, ako hrá.

Mohol by tu ešte hrať, ale už sa vedenie aj Guram rozhodli, že všetko má svoj čas, takisto ako ja aj Vladko. A tak to má byť. Klobúk dole pred Guramovou kariérou, pretože nehral vo veľa kluboch.

Čiže stabilita je to slovo, ktoré ho sprevádza. Povedal som mu, že on, Škrtel a Bajrič sú najlepší stopéri v mojej kariére,“ zložil Weiss st. kompliment aj gruzínskemu stopérovi.

Okrem Weissa ml. a Kašiu sa so Slovanom lúčil aj ďalší bývalý slovenský reprezentant Róbert Mak a brankár Martin Trnovský, ktorý v klube vyrastal a bol spoľahlivou dvojkou.

VIDEO: Slovan oslavuje titul

Skúsený lodivod si uvedomuje, že z kabíny odchádzajú výrazné persóny.

Jedna éra, ozdobená účasťou v milionárskej súťaži, sa končí a víťaza uplynulých ôsmich ročníkov najvyššej slovenskej súťaže čaká pokračovanie prestavby kádra. Už pod novým trénerom.

Odchádzam s pocitom, že Slovan môže byť lepší

„Odíde obrovská skúsenosť. Gro mužstva tu zostane, možno niekto ďalší odíde, možno sa predá Nino Marcelli. Mužstvo som už na jar veľmi omladil, zostava bola iná, sú tu hráči v dobrom veku, ktorí ešte neukázali všetok svoj potenciál.

Mužstvo má svoju kvalitu, ale potrebuje doplniť. Druhé najväčšie víťazstvo sú ľudia, ktorí začali chodiť na Slovan, vo väčšom počte aj na ligu.

Odchádzam s pocitom, že Slovan môže byť ešte lepší, keď budú ľudia rozumne rozmýšľať a dobre pracovať pre klub. Dá sa to robiť o kúsok lepšie, ale aj horšie, to nikto nevie, to ukáže až čas,“ zamyslel sa Weiss st. nad budúcnosťou Slovana.

Jeho budúcnosťou je slovenská reprezentácia, s ktorou chce postúpiť do B-divízie Ligy národov a najmä na majstrovstvá Európy. Je jediným trénerom, ktorý doviedol národný tím na svetový šampionát.

Túžil som trénovať ešte raz reprezentáciu

„Jediné, čo mi chýba v kariére, sú majstrovstvá Európy, tak urobím všetko pre to, aby som sa tam ja dostal, aby sa tam Slovensko dostalo. V prvom rade sa musím zoznámiť s hráčmi a musíte si chytiť kabínu tak, aby tí hráči išli za vami.

Ja im dám to moje srdce. Túžil som trénovať ešte raz reprezentáciu. Dnes som dostal ďalšiu šancu. Viem, čo ma čaká, viem, aký je to život.

Ja doma sedieť nemôžem, to je vylúčené. Navštívim každý klub na Slovensku, pokiaľ ma vedenie klubu pustí do kabíny, chcem spoznať hráčov a vedieť, ako rozmýšľajú slovenskí tréneri,“ dodal Vladimír Weiss st.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

