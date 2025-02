Víťazom kola je Žilina, zatiaľ čo Bystrica nevyhrá ani v kasíne v Komárne (Bavme sa o lige)

Letné diery v podbrezovskom trávniku sa po zime obnovili ako výtlky na D1 pri Važci. Tímy to však nezastavilo v snahe hrať rýchly atraktívny futbal. V tej zime im chudákom ani nič iné neostávalo, veď choručký Zvolo, ktorý na zápase vymrzol, by vám vedel rozprávať.

Trenčín by sme aj pochválili...... Zase. A zase je to bez bodov. Podbrezová v naháňačke o hornú polovicu tabuľky nechce dať Košiciam šancu.

Košice - Ban. Bystrica

Žlto-modrí pochopili úvodný neuznaný gól ako jasné varovanie, stupňovali výkon do polčasovej prestávky, dali dva góly, v druhom polčase ďalšie dva, a bolo vymaľované. Po 20-tich rokoch sa z gólu tešilo bratské duo, tentokrát Faško v Podbrezovej aj Faško u "Vraňaroch".

Bystričania čakajú na koniec základnej časti a druholigistu z Prešova v pohári, ako malé deti na Family Frost. Lenže prešovská súpiska je v ofenzíve taká bohatá, že by ste s ňou zaplnili nejeden regál(i).

Slovan - Michalovce

Žilina sa teší, Slovan smúti zo straty dvoch bodov. A to hral Zemplín bez Žofu a Marcina, to by ešte bolo. Belasí si mohli zaspomínať na európsky futbal, skóre otváral Strelec, vyrovnával Ramos. Skoro Sergio.

Sága okolo Ibrahima Brahima, či Brahima Ibrahima... či Ibrahima Brahima..... No proste by mala byť na konci. Slovan to navyše nestálo veľa. To preto, že majú vernostnú kartu za nákupy v Trenčíne a zbierajú bodíky.

Trnava - DAC

Gašpo si chce množstvom komplimentov na adresu DAC spraviť alibi, ale nás nedostane. Trnava to proste mala dotiahnuť. Ďalšiu radosť v Žiline zariadil Barišič, ten, o ktorom doteraz každý počul, ale ešte nikto ho nevidel.

Z DAC sa stal Ružomberok. Góly to nedáva, body to zbiera, ale ani to nevyhrá. Braňo Fodrek bude mať čo robiť, ale uznávame, že prvé výsledky práce už vykukujú.