O brutálnej spodnej šestke a trnavskom paradoxe (Bavme sa o lige)

Tretí rovnaký výsledok a vlastne aj priebeh a vlastne všetko. Nabudúce bude stačiť pustiť do éteru reprízu. Vlastne aj Slovanu o niečo ešte ide, kráľa strelcov. Tigrana a Strelca delí len jeden gól, 20 vs 19.

Košice - Žilina

Narimanidze získal s prehľadom titul Smoliar kola. To, čo predviedli s Belkom by sa nestratilo ani v Stand-up klube na Broadway. Vraňare otočili zápas z 0:2 na 3:2 ani nevedia ako. Neprajník by povedal, že tak sa aj ocitli v skupine o titul, no len aby z toho nevedno ako nebola aj Konferenčná liga. A možno sa o tú šancu aj sami pripravili, víťazstvom v Trnave, čo sa stalo, ani nevedia ako.

Dunajská Streda - Trnava

Trnavčania sa zahrávajú s osudom piatich klubov. DAC ich môže v tabuľke preskočiť a vybojovať si istotu pohárov, čo by znamenalo koniec nádejí pre Železiarov, Košice, a ďalšiu trojicu v spodnej šestke, na play-off. Zeljković sa z ihriska ponáhľal na promo natáčanie do Plzne.

Ružomberok - Trenčín

Predpoklady sa naplnili, podzbudená Ruža vyhrala nad zdecimovaným Trečínom. AS je jednou nohou v baráži... Zase. Tomu hovorím úspešný projekt. V poslednom kole čaká červeno-bielych Skalica, ktorá môže byť v hre o play-off KL, Ruže cestuje do ViOn Arény za Komárnom.