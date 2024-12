Zhnitý štát trenčiansky, otvorený boj o titul a NEexpert Stano Angelovič (Bavme sa o lige)

Zemplín v zápase prišiel o dva body, ale nového mecenáša klubu by to odradiť nemalo.

Keby na Štiavničkách pozývali na guľovačku, prišlo by viac ľudí. A možno by sa aj viac zabavili, lebo futbal veľa radosti nepriniesol, a ak aj áno, tak len hosťom.

Tu by každý veril, že sa body nebudú udeľovať a aha ho! Šesťgólová prestrelka, dva rozdielne polčasy, deľba bodov... A čo to zmenilo? Nič. Ani jednému tento výsledok nepomohol. V oboch kluboch veria na zimu ako v Ružomberku.

Mladíci spod Dubňa vyučili belasých z taktickej prípravy, bojovnosti a chuti zvíťaziť. Uznal to aj Vladimír Weiss v rozhovore, ktorý sa stal čerešničkou víkendu. Ale úprimne, nemáme mu to za zlé. Boj o titul bude po jeseni otvorený, a dobre tak!

Košice - Skalica

Výsledok a sumár zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Čím to je, že keď majú Košice vyhrať zápas, tak to nezvládnu, a keď Skalica v zápase vedie, o víťazstvo aj tak príde? Medved so Sobom sa vynorili zo zimnej rozprávky a priniesli so sebou aj góly, ale nedeľné remízy nikomu nepomôžu.

Čo poteší, je fakt, že bodoval každý z tímov namočených do záchrany... Takže ich takých máme zase šesť a nie tri.

