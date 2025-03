Milé dámy, prosíme vás, absolvujte vyšetrenie rakoviny prsníka (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Boje o všetko sa rozbehli! Začína bitka o titul, aj o prežitie v súťaži. Vypočujte si naše postrehy z prvého kola "rozdelenej" súťaže do dvoch šestiek.

My sme to hovorili, Záhoráci a KFC majú podstatne väčšiu chuť víťaziť, ako momentálne ktokoľvek iný v dolnej šestke. Samozrejme, najmä Komárno malo aj poriadne šťastie, ale ako sa hovorí, to praje pripraveným.

Dukla sa s Ružou môže tľapkať po ramene, chlácholiť zlepšenými výkonmi, ale ak sa niečo nezmení, ani jedni nebudú mať šancu ani v baráži, ani v Slovnaft Cupe.