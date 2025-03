Na toľko gólov by sme si zvykli veľmi ľahko (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. 24 presných zásahov za jeden víkend, škoda zápasu Komárna s Michalovcami, mohlo to byť ešte výživnejšie. Obraty, zápletky, drámy, dominancie, lacné kiksy, červené karty... Všetko bolo.

Ružomberok - Skalica Niekedy aj poriadne šťastie treba. Ruža naň bola pripravenejšia a zo 6-bodového zápasu si odniesla všetky tri body. Bol najvyšší čas. Banská Bystrica v kúte ticho závidí. Škoda, že v pohári asi nebude chcieť postúpiť ani jeden.

Banská Bystrica - Trenčín O čom Skalica snívala, to Trenčín získal. Návrat ako z ríše snov spečatil nádhernou víťaznou strelou Artur Gajdoš, otočku AS zabezpečili všetky zimné posily. Tak možno predsa začala platiť Ivanova mágia. Na tu Strakovu si budeme musieť ešte počkať, no čas sa nezadržateľne kráti.

VIDEO: Pozrite si najnovší diel podcastu Bavme sa o lige

Slovan - Podbrezová Pamätáte si na november a výhru Slovana 3:1 v Podbrezovej, ako sme sa sťažovali, že Slovanu stačí vždy posledných 25-30 minút , no on má rozhodne na viac... ?

No, tak teraz to stihol za posledných 5 minút. Povinnosť splnená aj s istotou toho, že niekto z dvojice Trnava - Žilina stratí body. Košice - DAC Pred zápasom som tipoval remízu, a tak aj bolo. Stretnutie tímov, ktoré sa na TOP6 fantasticky pripravili, prinieslo deľbu bodov. Košičania sa opäť zachránili v hodine dvanástej, je to sila tímu v domácom prostredí? Náhoda? Nekoncentrovanosť hostí? Každopádne stále platí, že zvíťaziť v hornej šestke je problém.

Komárno - Michalovce Zápas asi taký ako reakcia Nikolasa Špaleka na červenú kartu, najprv palec hore, potom sklamanie. Michalovčania si to do remízy dokázali ukopať, ukázali domácemu trénerovi, čo je to ten účelný futbal. ktorý im vyniesol na čele spodnej šestky náskok piatich bodov. Trnava - Žilina Pred dvomi rokmi sledovali diváci v Trnave víťazstvo domácich 4:2, teraz sa zrodil opačný výsledok. Veľmi nepríjemné zakopnutie pred pohárovým derby. Spartak prišiel o druhé miesto, Šošoni môžu na chvíľu ochutnať, čo mohlo byť, keby boli ašpirantom na boj o titul so Slovanom.

Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 25 17 5 3 55 : 29 56 V R V P R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 25 14 7 4 47 : 25 49 V P R V P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 25 12 10 3 38 : 23 46 P R R V R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 25 9 10 6 38 : 26 37 R V R V R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 25 8 9 8 36 : 30 33 R V P V P 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 25 7 10 8 32 : 33 31 P P R R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: