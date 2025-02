Nie je Ďuriš ako Ďuriš. A vlastne je! Obaja pomáhajú Slovanu (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Sú príbehy, keď sa tímy v súťaži navzájom posúvajú vpred a potom príbehy, v ktorých vidíme 5 klubov ruka v ruke zarputilo bojujúcich o druholigovú účasť, či zahadzujúcich šancu na titul. A toto bol ten víkend, plný podobných príbehov. Už len jedno kolo nás delí od nadstavby, ktorej zloženie takmer dokonale poznáme. V priamom súboji o šieste miesto sa proti sebe cez víkend postavia hráči Košíc a Michaloviec. A prečo je to tak?

Komárno - Skalica Ako si v boji o záchranu vzájomne pomôcť, ale vlastne si vôbec nepomôcť, dolámať súperovi kosti, nechať si vylúčiť kapitána, síce opäť neprehrať, ale nikam sa neposunúť, tak takúto lekciu nám uštedrili Komárno a Skalica.

A za odmenu, že si to niekto bol ochotný pustiť, nedostal dotyčný ani gól.

Teda dostal ale z ofsajdu, čo vlastne tak odpovedalo dlhodobému trendu oboch súperov. Aspoň že o ten trávnik a rezníky sa v Zlatých Moravciach vedia postarať. Ružomberok - Košice Červenú skazu kapitánov potvrdil aj Janko Krivák. Košický bek sa tak zapozeral do nádhernej ružomberskej zelenej pažite až totálne zabudol na to, že v šprintérskom súboji je potrebné striedať nohy. Pišta Gerec ho vybavil na prvých troch metroch, vypýtal si faul, a bolo vybavené. Filip Souček opäť nútil divákov pýtať sa, "ako sa tento chlapec dostal do Ružomberka preboha?". Asi tak ako sa to sám seba pýtal nový brankár Bačkovský. Ruža sa postarala o to, že v poslednom kole to bude v Košiciach zaujímavé. VIDEO: Zostrih zápasu MFK Ružomberok - FC Košice

Trenčín - Slovan Bratislava Belasí prespali prvý polčas, čo nie je nič nové. Ale teraz spali aj v druhom, a to už bol problém. Druhá remíza v rade s tímom "z druhej polovice tabuľky" (hej, hej, viem kde sú Michalovce) oživila nádeje Žiliny a dokonca ja Trnavy. Barišova a Ihnatenkova prestrelka priniesla obom tímom bod.

Mohlo by to vyzerať ako super bod pre AS, ale ten ich takto získal už 10, jednoznačne najviac z celej ligy. Trenčín je v tejto sezóne schopný remízovať aj s pálenkou, a to dokázali v histórii ľudstva len východniari.

Žilina - Dunajská Streda Poznáte tie tri slová od Mekyho a Mariky, nie si sám. Takto kamarátsky si týždeň čo týždeň spievajú Slovan, Žilina a Trnava. NEšláger pod Dubňom potvrdil naše minulotýždňové tvrdenia o tom, že DAC môže v boji o titul zamiešať kartami. Bohužiaľ, len cudzími. Teraz na to doplatili nedôslední Šošoni. Boli víťazmi zimného prestupového obdobia, až kým sa nestali jeho najväčšími lúzrami. Nie, že by za to samozrejme úplne mohli. Boli víťazmi minulého kola, v ktorom ani nehrali, teraz by boli radšej, keby fakt nehrali. S DAC však opatrne, veľa jarnej chvály vždy predznamenalo letné zlé rozhodnutia.

Trnava - Podbrezová Tri slová, obyčajné slováááá, netreba k nim drahý rám.... Vraj keby bolo na tribúnach 6 000 ľudí, Trnava určite vyhrá. To si aj v Dunajskej Strede hovoria. Návrat Peťa Kováčika je pastvou pre oči každého diváka Niké ligy. Spartak by v závere bral aj všetky tri body, ale Danko bol proti. Takto ho v Spartaku určite vychovať nechceli, drzák jeden. VIDEO: Pozrite si najnovší diel podcastu Bavme sa o lige

Michalovce - Banská Bystrica Bystrica má skúsenosti, krásnu tímovosť, chce bojovať, to sú pre druhú ligu fantastické vlastnosti. Lebo bez gólov ju ani s najkrajšími úmyslami nečaká nič iné, ViOn by vedel rozprávať. Darmo ich môžeme chcieť chváliť za prvý polčas, keď sa hrá na dva, a Bystrica tých polčasov nevyhrala posledných 11! (paradoxne vyhrala prvý polčas na Slovane).

Michalovce môžu opäť mrzieť spálené tutovky, ofenzívny "hrobaři" slovenskej ligy sa musia v poslednom kole tejto nálepky zbaviť, inak to v Košickom šlágri nepôjde.

Tabuľka Niké ligy