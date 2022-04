Po zápase so Slovanom sedeli v šatni do večera. Šarmír v Bardejove skončil

Potom však prišli dôležité zápasy, ktoré Bardejovčania nezvládli podľa predstáv. S Dubnicou nad Váhom remizovali a so Slovanom Bratislava U21 prehrali. Medzitým vyšli naprázdno aj v Žiline proti tamojšiemu béčku.

Horeli ako fakle, psychika išla dole

„Dohodli sme sa na ukončení spolupráce k dnešnému dňu,“ potvrdil pre Sportnet v utorok predpoludním prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka. „Tréner Šarmír sa ešte šiel do šatne s chlapcami rozlúčiť, ale tréning už neviedol,“ doplnil.

Dôvodom tohto rozhodnutia bola snaha dodať tímu nový impulz, v prípade Bardejova zostáva do konca sezóny v hre ešte 21 bodov.

„V posledných troch zápasoch sme horeli ako fakle. Pritom je to to isté mužstvo, ktoré hralo výborne v Komárne i s Petržalkou. Zlomilo sa to zápasom v Trebišove. Inkasovali sme gól v poslednej minúte a psychika tímu išla rapídne dole,“ povzdychol si Soroka.