Spravili zásadné zmeny, ale sú na tom ešte horšie. Nie sme dreváci, odkazujú

Mal to byť nový začiatok. Krajší a vydarenejší. Druholigový Partizán Bardejov v lete siahol po novom trénerovi a do mužstva prišlo viacero nových hráčov. Realita je však zatiaľ horšia než v posledných rokoch, počas ktorých Bardejov zubami-nechtami bojoval o záchranu. V doterajších jedenástich stretnutiach získalo mužstvo z Horného Šariša len sedem bodov. Vyhralo jediný raz, doma proti Námestovu. V neúplnej tabuľke mu patrí predposledné miesto. V Slovnaft Cupe vypadlo na ihrisku treťoligových Lipian.

„Nezaslúžime si miesto, na ktorom momentálne sme,“ tvrdí prezident klubu STANISLAV SOROKA.

Ako hodnotíte doterajší priebeh sezóny v podaní vášho mužstva? Vieme, ako sme dopadli minulú sezónu (Bardejov ako pôvodne vypadávajúci tím pokračuje v súťaži vďaka tomu, že Nitra nedostala licenciu, pozn. red.), preto došlo k zmene trénera. Z vlaňajšieho kádra zostalo asi šesť alebo sedem stabilných hráčov, ktorí už u nás niečo odohrali, a potrebovali sme to doplniť vhodnými typmi. Čas bol krátky, prišli aj nejaké zranenia. Očakávania boli úplne iné, ale mužstvo nie je zlé, aj keď sme v tabuľke na predposlednom mieste. Neprehrávame rozdielom triedy, nemáme však potrebné futbalové šťastie. Zápasy strácame školáckymi chybami, nedorozumením, alebo tým, že nepremeníme pokutový kop. Chýba nám víťazný duch i strelec. Sklamaním bol pre nás Kojo Matič, práve on mal dávať góly.

Aké umiestnenie by bolo podľa vás reálnym odzrkadlením sily mužstva? Nevravím, že by sme mali byť v prvej trojke, ale za prácu, ktorú sme doposiaľ odviedli, si nezaslúžime miesto, na ktorom momentálne sme. Nie sme žiadni dreváci, taký je však futbal. Aj naposledy s lídrom z Banskej Bystrice sme hrali vyrovnaný zápas, ale dali sme si prakticky vlastný gól a prehrali sme 0:1. V Dubnici sme ešte v nadstavenom čase viedli a remizovali sme. Tie body nám teraz chýbajú.

Je cítiť v mužstve varovný prst alebo zostávate pokojní? Miesto v tabuľke je pravdivé, ale opakujem, herne by sme tam nemali byť. V zime bude dostatok času na to, aby sme si vytypovali aspoň štyroch hráčov, ktorí nás posilnia. Teraz, v čase keď prestupy nie sú možné, musíme hrať s tým, čo máme a prelomiť smolu. Potrebujeme vyhrať aspoň dva-tri zápasy po sebe, bez ohľadu na meno súpera. Začína sa vždy od 0:0, výkony rozhodcov sú adekvátne, nepoškodzujú nikoho, preto sa dá hrať s kýmkoľvek. Či doma alebo vonku.

Bardejovčanom to výsledkovo zatiaľ vôbec nejde, vyhrali jediný zápas. (Autor: Jaroslav Šivec.)

Flintu do žita nehádžeme. Myslím si, že vyhrážanie sa alebo nejaký vyhadzov či zmeny nemajú v tejto dobe zmysel. Komunikujem nielen s trénermi, ale aj hráčmi a vidím, že chcú. Súperi nám zase ešte až tak veľmi neutiekli, na dvanástu Dubnicu strácame päť bodov. To sú dva zápasy. Už v stredu nás čaká dohrávka s Humenným. V lete ste angažovali bývalého trénera Trnavy i Serede Mariána Šarmíra. Má naďalej vašu dôveru? Áno. Je to o celom mužstve, nie o ňom. Trénerov sme už vystriedali dosť a dvojica Šarmír - Kurty má moju plnú dôveru. Svoju prácu si robia svedomito, ale oni gól na ihrisku nedajú. Chodím aj na tréningy, na ktorých sú hráči bombardéri. Príde však majstrovský zápas a je to úplne ináč. Tréneri im z lavičky dohovárajú, ale neviem, čím to je, že im to nejde. Či sa boja, aby niečo nepokazili.

Dostali sme šestnásť gólov, pričom v tejto bilancii je na tom lepšie len osem tímov. Ale dali sme iba jedenásť, to je strašne málo. Z mužstiev pred nami je na tom horšie len Trebišov a Slovan U21. Spomenuli ste, že sa v zime chcete posilniť. Hrajú súčasní hráči vášho mužstva o svoju budúcnosť? Samozrejme, to platí pre každého. Káder nám však treba tak či tak doplniť, keďže máme asi dvoch hráčov podstav. Troch sme poslali preč a niektorí majú zmluvy do konca novembra, sú na polročnom hosťovaní a podobne. Do Rohožníka vycestovalo kvôli zraneniam a trestom len trinásť hráčov, plus dvaja brankári. Potrebujeme hráča do 21 rokov a aspoň štyroch rozdielových hráčov. Každý musí o svoje miesto bojovať, nikto ho nemá isté. Tréneri si to pozorne sledujú a konečné slovo mám po porade s nimi ja. Tým, že sme už značnú časť jesene zbabrali, čaká nás ťažká jar.

Tréner Marián Šarmír (úplne vpravo) má naďalej dôveru vedenia klubu. (Autor: Jaroslav Šivec)

Do konca jesene máme ešte šesť zápasov, čakajú nás ťažkí súperi, ale ťažkí sú len postavením v tabuľke. Ničím iným. Napríklad Banská Bystrica aj v predchádzajúcich dvoch rokoch hrala o postup a v Bardejove ani raz nevyhrala. Na získanie posíl je potrebné mať dostatočný balík financií. Ako vníma súčasnú situáciu zahraničný akcionár vášho klubu Reyhan Güler? Je mimo našu republiku, takže to, čo môžeme, riešime my. Sme najmä v telefonickom kontakte. Koncom mesiaca budem mať cestu do Švajčiarska a mali by sme sa spolu rozprávať. Nemyslím si, že by mal skončiť, aj keď možné je všetko. Isté je, že niečo musíme urobiť, lebo takto to nemôže zostať.

Aj on si je vedomý toho, že mužstvo potrebujeme posilniť, pretože niečo nám chýba. Hrať však môže najviac päť hráčov mimo Európskej únie, preto sa nemôžeme orientovať na posily z Brazílie, Srbska či iných krajín. Čo budeme mať jedného Slováka? To by sme ani nemohli hrať. Pre Bardejov by bolo zaujímavé umiestnenie do šiesteho miesta. To sú vaše slová z úvodu tohto roka, po oznámení nového akcionára. Od tejto méty ste poriadne vzdialení a v najbližších kolách máte náročné vyžrebovanie. Kde vidíte vaše mužstvo na konci jesene? Necháme sa prekvapiť. Určite nechceme zimovať v červených číslach, to znamená na posledných štyroch miestach. To je veľmi dôležité.

Bol by som rád, keby sme sa pohybovali do šiesteho miesta. Ak by sme neodkrágľovali toľko bodov, dnes sme ich mohli mať štrnásť a byť na deviatej priečke. Sami sme si to pobabrali. To, čo bolo, však musíme hodiť za hlavu a so situáciou sa popasovať.