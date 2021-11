Po príchode to mal chuť zabaliť. Niektorí slovenskí hráči nemajú sebareflexiu

V mužstve v lete neostal kameň na kameni. K výrazným zmenám došlo na trénerskom poste i v hráčskom kádri. Ani to však zatiaľ nepomohlo. Klub sa aj v aktuálnej sezóne borí s výraznými záchranárskymi starosťami. „Na skúške sme mali 56 hráčov, ale chýbala potrebná kvalita,“ hovorí tréner druholigového Partizána Bardejov MARIÁN ŠARMÍR.

Čo vás pred začiatkom sezóny presvedčilo prijať ponuku Bardejova? Stretnutie s pánom Sorokom (prezident klubu, pozn. red.), osobne v Bratislave. Predstavil mi svoje plány a ciele. To ma oslovilo. Vedel som, že idem do veľkého neznáma. Rovnako som vedel, že to bude diametrálne iné ako v Trnave a budem bez rodiny. Mám však rád výzvy a preto som ponuku Bardejova prijal.

Po príchode ste našli takmer prázdnu kabínu. Dôveru ste dali predovšetkým mladým hráčom, ktorí toho v minulom ročníku veľa neodohrali, respektíve sa zotavovali po zranení. Ako hodnotíte doterajšie pôsobenie? To, že kabína bola skoro prázdna, je pravda. Keď som to zbadal, mal som chuť to zabaliť, ale dal som slovo pánovi Sorokovi a neostávalo mi nič iné ako vysúkať si rukávy a začať hneď s doplnením kádra. Času bolo enormne málo. Na skúške síce bolo 56 hráčov, ale chýbala potrebná kvalita.

Limituje nás určitý rozpočet na hráčov, plus ponuka hráčov nebola dostačujúca. Na základe tohto sme dopĺňali mužstvo postupne. Áno, urobili sa chyby, ale kto ich nerobí? Sme si vedomí toho, že je tu málo odchovancov, ale boli nejakí v ponuke? V tabuľke vám patrí zostupové 13. miesto. Čo považujete za najväčšie problémy? V kabíne nemáme dostatok skúsených futbalistov. Je to vidieť na ihrisku, aj v šatni. Chýba nám líder, ktorý by vedel mladších hráčov usmerniť. Trápime sa v útočnej fáze, pracujeme každý deň na zlepšení hry, ale je to spôsobené aj individuálnou kvalitou, ktorá absentuje.

Bardejovčanom patrí pozícia pod čiarou zostupu. (Autor: Peter Cingel)

Ako sa vám spolupracuje s asistentom Mariánom Kurtym? Naša spolupráca je úplne v poriadku. Majo je dobrý a pracovitý človek. Po pohárovom zápase v Lipanoch opustili mužstvo Lukáč a Santos. Následne prišli zranenia a ostali ste na určitý čas bez útočníkov. Považujete s odstupom času toto rozhodnutie za správne? Každé rozhodnutie trénera ma svoje opodstatnenie. Za tým si stojím a viac by som to nechcel rozpitvávať. Lukáč i Santos sa po skončení jesennej časti vrátia do Bardejova. Rátate s nimi v jarnej časti? Áno. Obaja sa zapoja do zimnej prípravy.

Tréneri i hráči majú stále dôveru prezidenta klubu Stanislav Soroku. Aké sú vaše vzťahy s vedením klubu? Čisto profesionálne. Vážime si dôveru, ktorú momentálne máme, aj napriek zlým výsledkom v lige. Môj názor je, že zmena trénera by momentálne v ničom nepomohla. Musíme sa sústrediť najmä na to, aby kostra mužstva ostala pokope a správne si vytypovali hráčov, ktorí budú pre mužstvo platní. Potrebujeme zrealizovať kvalitne príchody do mužstva a absolvovať kvalitnú zimnú prípravu. Verím, že to bude diametrálne iné ako doteraz. Akým smerom sa budete orientovať pri posilnení mužstva? Sústredíme sa na slovenských hráčov, ale dobre vieme, že niektorí nemajú sebareflexiu v pýtaní si peňazí. Preto dostavajú šancu cudzinci. Osobne som za to, aby sme išli slovenskou cestou. Ideálne aj s odchovancami, ale nie je to jednoduché. Je za tým veľmi veľa faktorov, ktoré v konečnom dôsledku neovplyvním. Niektorých sme oslovili, ale už nemajú záujem pôsobiť na profesionálnej úrovni. Radšej budú hrať nižšiu súťaž a chodiť popritom aj do práce. Pri momentálnej situácii vo svete sa tomu ani nečudujem. Chcú mať existenčnú istotu.

Marián Šarmír. (Autor: Peter Cingel)

Na ktorých postoch potrebujete mužstvo doplniť? Máte už vo výhľade konkrétne posily? Niektorých hráčov máme vytypovaných, ale to je len začiatok. Všetko bude závisieť od mnohých ďalších faktorov. Chceme do mužstva získať väčšiu skúsenosť, kvalitu do ofenzívy a aspoň dvoch-troch odchovancov. Ak sa nám to podarí, budem spokojný. Aké budú vaše ciele v jarnej časti druhej futbalovej ligy? Jednoznačne záchrana pre Partizán Bardejov.