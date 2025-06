Treťoligista má nového trénera. Prišli tri posily od konkurenta, medzi nimi autor gólu roka

Stropkov vtedy síce vyhral tretiu ligu Východ, no Prešov nepostúpil z druhej ligy. Dva kluby, ktoré mali dohodu o striedavom štarte, by nemohli fungovať v jednej súťaži.

„Rýchlosť, technika a ťah na bránu – to všetko v jednom balení. Na ihrisku necháva všetko a my veríme, že bude rozdielovým hráčom,“ predstavoval Straku jeho nový klub na sociálnej sieti.

Dlhá zimná prestávka

Od nového ročníka sa zmení systém tretej najvyššej súťaže, namiesto dvoch skupín budú tri: Západ, Stred a Východ.

Tímy z východu sa tak už nebudú stretávať so súpermi zo stredného Slovenska.

„Malo to niečo do seba, bolo to niečo iné. Aj ľudia sa tešili na mužstvá zo stredu a počas dlhších ciest sa dala budovať partia. Berieme to však ako realitu,“ vravel Dominik Teraz.

Zo štvrtej ligy postúpili až štyri mužstvá: Medzev, Kežmarok, Sabinov a Raslavice.