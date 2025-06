Futbal hráva srdcom. Skromný mladík z východu sa dostal medzi najlepších

NIKOLAS LUKÁČ (21 rokov, Partizán Bardejov, OFK SIM Raslavice) je odchovancom Partizána Bardejov. Prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a po skončení dorasteneckého veku sa presadil aj v A- mužstve.

V roku 2024 odchádzal do, vtedy štvrtoligových, Raslavíc. V OFK SIM sa Nikolasovi darilo. Nielen, že sa dokázal takmer okamžite presadiť do základnej zostavy mužstva, ktoré postúpilo do 3. ligy ale jeho výkony si všimli aj tréneri a mladý futbalista sa, na základe ich hodnotenia, dokázal prepracovať medzi najlepších 11 hráčov Majstrovstiev regiónu - 4. liga východ.