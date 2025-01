Zahral si v mládežníckej reprezentácii. Dnes vedie ambiciózneho treťoligistu a má smelé plány

Futbal sa v Stropkove hráva od roku 1920. Klub počas svojej existencie niekoľkokrát menil názov. Dnes je to MŠK Tesla Stropkov a pôsobí v tretej lige Východ.

V rokoch 1993 až 2000 hrával druhú ligu a jeho dorastenci najvyššiu dorasteneckú súťaž. V tomto ligovom ročníku pôsobí MŠK Tesla v spomínanej tretej lige. Po jesennej časti je na piatom mieste so stratou šiestich bodov na druhý Vranov nad Topľou a dvanástich na lídra z Košíc.

Aktuálne som, už druhú sezónu, v pozícii konateľa obchodnej spoločnosti a zároveň športového riaditeľa klubu, ktorého stopercentným vlastníkom je Mesto Stropkov. Futbalovo som vyrastal v Stropkove, prešiel som všetkými kategóriami a v kategórii U17 som nakukol aj do reprezentačného výberu, vtedy pod vedením Ľubomíra Moravčíka.

Zlý začiatok jarnej časti a veľká funkcionárska škola v podobe trpezlivosti, dôvery, posilnenia súdržnosti a správnych rozhodnutí, ale aj zápas v Oravskom Veselom nás veľmi zomkol. Do toho prišiel administratívny a priam heroický výkon všetkých pri riešení víz pre našich zahraničných hráčov, ktorý so sebou niesol ďalšie emócie.

V jesennej časti to bola spanilá jazda vyšperkovaná neuveriteľne emočnou otočkou v domácom zápase s Rimavskou Sobotou. Chvíle v nadstavenom čase, ktoré sme prežili na tribúne spolu s množstvom fanúšikov sú tie, pre ktoré to všetko robíte.

Bol to pre nás historický míľnik v rámci celého klubu. Čas stále zhodnotí tento úspech, ale počas sezóny sme prežili niekoľko nezabudnuteľných chvíľ. Zdvihnutie víťazného pohára po poslednom zápase a celková pompézna ceremónia boli veľmi vydarenou čerešničkou na záver cesty, po ktorej sme prešli.

Vráťme sa ešte k minulému ligovému ročníku. Stropkov tretiu ligu vyhral, ako farma Prešova však postúpiť nemohol. Situácia v druhej lige sa skomplikovala odstúpením dvoch mužstiev, napriek tomu Stropkov do súťaže nepustili. Ako s odstupom času a bez emócií hodnotíte minulý ročník i jeho záver?

Dôležitým atribútom bol zdravotný stav hráčov a môže to vyznieť ako výhovorka, ale väčšina zranení našich kľúčových hráčov vznikla po osobných súbojoch s protihráčom, čiže nešlo o svalové zranenia, zapríčinené nedostatkom regenerácie alebo chybách v tréningovom procese.

Aj zisk titulu je hodnotou a v histórii klubu veľmi významnou, a to aj napriek legislatívnej prekážke pri postupe do vyššej súťaže, ktorú sme rešpektovali, ale pri pohľade na rôzne aféry iných klubov počas sezóny, sme ju vnímali nespravodlivo.

Vrcholom sezóny, ktorý so sebou priniesol divácky rekord, bol zápas so Sninou, ktorý bol titulnou stranou celej sezóny. Tá nám však priniesla viac ako len titul a výsledky. Na zápasoch sme videli celé rodiny, množstvo detí sa po zápase sa fotilo s našimi hráčmi, o futbale sa rozprávalo nielen na štadióne, zlepšili sme imidž klubu a priniesli hodnoty.

Kedy sa začína v Stropkove zimná príprava, ako vyzerá káder, na ktorých pozíciách by ste sa chceli posilniť?

Mládež rozbehla tréningový proces už 7. januára, muži sa stretnú na prvom tréningu o týždeň neskôr, 14. januára. Už v prvom prípravnom zápase nás čaká zaujímavý súper z Rzeszówa, ktorý účinkuje v druhej poľskej lige.

Káder ostáva pokope, viedli sme rozhovory s viacerými zaujímavými hráčmi, ktorých sme si vytypovali počas jesennej časti, ale zimné prestupové obdobie je limitované súhlasom materského klubu. Rokovania sú preto oproti letnému obdobiu zložitejšie, no sme ešte stále na začiatku januára a hlavne v kluboch vo vyšších súťažiach sa budú redukovať súpisky, to znamená, pokiaľ by sme našli prienik s hráčmi v nami požadovanej kvalite a ich podmienkach, nebránime sa posilneniu.

Nepôjdeme však cestou preplácania hráčov, ktorí k nášmu klubu nemajú žiadny vzťah. Pozitívnymi príkladmi v tejto oblasti sú naši zahraniční hráči, ktorí sa dokázali aklimatizovať a svojim prejavom si našli množstvo priateľov aj v našom meste.

Aktuálne je o nich eminentný záujem z klubov, ktoré pôsobia v prvej a druhej najvyššej súťaži. My sa prioritne obzeráme po krajných stredových hráčoch. V tomto smere chceme vyslať signál aj našej mládeži a do prípravy sa zapoja aj niekoľkí hráči kategórie U19.