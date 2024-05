Budúcnosť druholigistu je otázna. Pre stovku ľudí to nemá zmysel robiť, vraví štatutár

BRATISLAVA, TREBIŠOV. V uplynulej sezóne skončili na 13. mieste v druhej najvyššej súťaži. V niektorých zápasoch potrápili aj tímy z popredných miest tabuľky.

V stretnutí s Komárnom, kde si KFC napokon zabezpečil postup do prvej ligy, ich povzbudzoval počtom malý, no o to oddanejší fanklub.

Budúcnosť Slavoja Trebišov je však ohrozená.