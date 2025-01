Gól roka padol priamo z rohu. Víťaz mal neskutočný finiš, za tri dni získal tisíc hlasov

BRATISLAVA, VRANOV NAD TOPĽOU. Takýto finiš by nedal ani Sagan. Tri dni pred ukončením hlasovania o najkrajší gól roka 2024 bol Jakub Straka z MFK Vranov nad Topľou iba na druhom mieste a na priebežného lídra strácal tristo hlasov.

„Žiakov som do toho nezapájal. Ale teraz sa asi dozvedia, že pán učiteľ niečo vyhral,“ dodal s úsmevom.

Straka získal za posledné tri dni vyše tisíc hlasov a napokon vyhral s veľkým náskokom.

Cez sviatky nechcel nikoho otravovať s hlasovaním, no ako sa blížil záver súťaže, čoraz viac sa aktivizoval. „Posledných štyri-päť dní to malo spád. Bol to taký menší ošiaľ,“ vravel.

„Ja som si stále hovoril, že som desiaty, aby som tomu dal viac energie,“ prezradil.

Pohostenie spoluhráčom

Gól roka strelil priamo z rohu. Padol v zápase 17. kola minulého ročníka III. ligy Východ proti Starej Ľubovni.

Cenu si veľmi váži. „Ďakujem za podporu rodine, blízkym, kamarátom z futbalu aj kamarátom v práci a všetkým ostatným,“ uviedol Straka.

Spoluhráči mu už gratulovali a avizovali, že im musí pripraviť menšie pohostenie.