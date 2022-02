Spišský hrad nahradili Tatry. Gól ligistovi už možno nedám, povzdychol si

Aj on sa v druhom polčase zapísal do listiny strelcov. V 81. minúte zvyšoval na 5:0. Zlaté Moravce sa následne presadili ešte dvakrát a vyhrali presvedčivo 7:0 .

„Je to rozhodnutie trénera. Pracujem na sto percent a čakám na svoju šancu, respektíve väčší počet minút na ihrisku. Podarilo sa mi streliť aj gól, tak verím, že som trochu do toho prehovoril,“ poznamenal bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska, ktorý je v Zlatých Moravciach na hosťovaní z Trnavy.

Spišské Podhradie bolo tentoraz nasadené priamo do 4. kola, ale termín stretnutia so Zlatými Moravcami sa kvôli pandemickým opatreniam a karanténam viackrát prekladal.

„Na super kvalitnej umelej tráve to súperovi padalo a bol jasne lepší. Zápas sme chceli odohrať so cťou, výsledok sa mi zdá trocha privysoký. Nechceli sme len brániť a asi aj to je dôvod vysokej prehry,“ zamyslel sa predseda klubu Jozef Komara, ktorého mrzelo, že sa nemohlo hrať v Spišskom Podhradí.

„Chceli sme to odohrať pred domácimi divákmi. Netvrdím, že by sme boli vyrovnaným súperom, ale vyzeralo by to inak. Myslím si, že okolo tisíc divákov by na zápas prišlo,“ skonštatoval Komara, ktorého syn Tomáš je hrajúcim trénerom mužstva.

O tom, že pohárová skúsenosť s ligovým tímom hráčom Spišského Podhradia chutila, svedčia aj záverečné slová Tomáša Ferenca: „Budeme sa snažiť to znova dotiahnuť tak ďaleko ako teraz.“