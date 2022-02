Domáci presilovku nevyužili. Liptovský Mikuláš so Zlatými Moravcami remizoval

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša: "Myslím si, že tréner súpera to pekne zhodnotil. Zrodila sa zaslúžená remíza, bol to bojovný zápas. Bohužiaľ niektorí naši hráči to nezvládli, keď sa hrá pod psychickým tlakom. Súper hral dobre, spoliehal sa na protiútoky a sme radi, že ich nevyužil.

Chýbal nám pokoj v druhom polčase aj lepšia hracia plocha, na konci zápasu už hráči mali s terénom veľké problémy. Nie sme zvyknutí, aby sme trénovali na prírodnej hracej ploche."



Luboš Benkovský, tréner Z. Moraviec: "Zápasy budú o boji a snahe, aby sme získali čo najviac bodov. Každý bod je dôležitý do ďalšieho vývoja.

Zápas sa vyvíjal tak, ako sa vyvíjal. Súper mal šance, my sme mali šance. Nakoniec sa to skončilo 0:0. Červená karta zamiešala kartami. My sme s remízou a získaným bodom spokojní."