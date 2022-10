Skóre narastalo, hostia zažili traumu. Štvrtá liga ponúkla dvojciferný debakel

KALŠA. Bola to absolútne jasná záležitosť, hneď od začiatku stretnutia. Domáci šli do vedenia už v 5. minúte, do polčasu viedli o päť gólov. V kanonáde pokračovali aj po prestávke. Súperovi nadelili ďalších päť gólových knokautov. A to ešte za stavu 7:0 videl súperov hráč červenú kartu a následne skúsený útočník Štefan Majerník, ktorý v závere zápasu predsa len skompletizoval hetrik, nepremenil penaltu. V stretnutí posledného kola úvodnej polovice sezóny Majstrovstiev regiónu – IV. liga Východ sa zrodil dvojciferný debakel. Kalša rozdrvila Raslavice 10:0.

Blížia sa k 50-gólovej hranici Futbalisti Kalše si napravili domáce renomé po predchádzajúcom zakopnutí s v tom čase poslednými Sobrancami. Podarilo sa im to aj s úrokmi. „So Sobrancami sme veľmi chceli vyhrať, ale zahodili sme veľa gólových príležitosti a skončilo sa to remízou. V poslednom čase sme body nosili paradoxne viac z vonku, kým doma sme sa trápili. Ani nie tak herne, ako strelecky. Teraz nám to padalo, a to sme mali ešte znova mnoho šancí,“ zhodnotil vydarené stretnutie Jaroslav Kolbas, jeden z plejády mimoriadne skúsených hráčov TJ Mladosť Kalša. V jej drese nastupujú aj Peter Krakovský, Róbert Zeher a ďalšie známa mená.

V zápasoch tohto tímu padá celkovo veľa gólov. Kalša má so 47 presnými zásahmi druhý najproduktívnejší útok v súťaži. S výnimkou zápasu so Sobrancami sa jej hráči v uplynulých šiestich kolách presadili vždy najmenej trikrát. „Sme ofenzívne ladené mužstvo, viac nám chutí strieľanie gólov než bránenie. To asi väčšine futbalistov... Sme dobrá partia, väčšina z nás hrávala v minulosti vo vyšších súťažiach. Kvalita v tíme je a snažíme sa o to, aby sme potešili fanúšikov,“ priblížil dôvody Kolbas.

Jaroslav Kolbas (vpravo) patrí k oporám štvrtoligovej Kalše. (Autor: Peter Cingel)

Trénovania je už momentálne podľa jeho slov pomenej, a tak sa vždy tešia na to, keď sa stretnú na zápasoch. Prejavilo sa to aj v súboji proti Raslaviciam, v ktorom nezložili nohu z plynu napriek tomu, že o jeho osude bolo dávno rozhodnuté. „Stále sa snažíme ísť naplno, preto sme nemali v úmysle to nejako vypustiť. Chceli sme si schuti zahrať i zastrieľať. Myslím, že sa nám to podarilo,“ spokojne skonštatoval bývalý hráč MFK Košice, Prešova, Nitry či gréckej Škody Xanthi.