Trénuje deti a tím bývalých ligistov. Vzorom a inšpiráciou je pre neho Kozák

Aktuálne hráč treťoligovej Kalše má na starosti A-mužstvo účastníka najvyššej regionálnej súťaže, ako aj žiakov do 12 rokov v Košiciach.

Bol to práve on, kto mu dal šancu v najvyššej slovenskej súťaži. Presvedčil ho však aj svojimi trénerskými schopnosťami a metódami.

“Čo sa týka žiakov, konkrétne v mojom prípade, kategórie detí do 12 rokov, učíme chlapcov základné herné činnosti a pripravujeme ich na prechod na veľké ihrisko,” priblížil hráč, ktorý si dvakrát obliekol na seba reprezentačný dres Slovenska.

“Aj keď vedenie vytvára výborné podmienky pre mládež už dnes, v Košiciach, ako aj vo viacerých iných kluboch na Slovensku, chýbajú futbalové ihriská. Z tohto hľadiska to bude obrovský prínos,” hovorí Kolbas.

“Každý tréner, ktorý ma počas mojej hráčskej kariéry trénoval, mi niečo dal. Ale ak mám povedať jedno meno, tak to je práve on. V Košiciach ma trénoval niekoľko rokov. Svojim prístupom si vedel získať celú kabínu i fanúšikov, čo neskôr ukázal aj v reprezentácií.”

Košiciam i Prešovu praje postup

Bývalý ligový futbalista v minulosti pôsobil v Košiciach aj v Prešove. Oba kluby dnes na rôznych frontoch bojujú o návrat na stratené pozície. Košice v druhej a Prešov až v tretej najvyššej súťaži.

“Potešilo by ma, ak by sme boli v tabuľke vyššie. Napriek tomu, sezóna ešte nie je stratená. Treba zvládnuť priame súboje s mužstvami, ktoré majú tiež ambíciu postúpiť, a s kúskom šťastia sa ešte môžeme o postup pobiť. Chlapcom budem držať palce a pevne verím, že urobia všetko preto, aby sa v Košiciach budúci rok hrala najvyššia súťaž. Košice to potrebujú ako soľ.”

Výborný prehľad má Kolbas aj o výsledkoch prešovského Tatrana, keďže ten pôsobí v rovnakej súťaži ako Kalša.