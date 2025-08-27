VIDEO: Nováčik V. ligy bol blízko senzácie. Večera vychladla, rozstrel rozhodli až brankári

NOVÁ BAŇA. Dráma ako z filmu! Súboj nováčika V. ligy Juh SsFZ MFK Nová Baňa s treťoligistom MŠK Rimavská Sobota priniesol nevšedné zvraty.
Domáci pred koncom riadneho hracieho času dokázali vyrovnať na 2:2 aj v početnej nevýhode.
Mimoriadne napínavý penaltový rozstrel rozhodla napokon až desiata séria, keď kopali brankári.
Gólman Rimavskej Soboty Matúš Zúzik svoju penaltu premenil, domáci brankár Denis Chudý bránku vysoko prekopol.
Zápas ako zrkadlo
Výsledky Novej Bane vzbudzovali rešpekt. Po troch kolách má nováčik v V. lige plný počet bodov so skóre 14:0 a v prvom kole pohára si poradili s Osrblím jednoznačne 7:1.
Klub má veľké ambície, o čom svedčia aj veľkolepé práce v areáli štadióna. Už stojí nová budova, pripravuje sa nové tréningové ihrisko s umelou trávou, zveľaďovali aj hlavné ihrisko.
Aj preto si Nová Baňa preložila prvé štyri kolá v majstrovskej súťaži na ihriská súperov a prvé kolo pohára odohrala v obci Brehy.
Na domácom štadióne sa tak predstavila v aktuálnej sezóne proti Rimavskej Sobote.
„Zápas sme zadefinovali tak, že sa chceme konfrontovať po športovej stránke, aby nám treťoligové mužstvo nastavilo zrkadlo, čo potrebujeme zlepšiť. V budúcnosti totiž aj my chceme pôsobiť v tej súťaži,“ uviedol tréner domácich Andrej Štefanka.
Majú aj na viac
Na zápas s Rimavskou Sobotou prišlo 850 divákov a najmä mladí fanúšikovia neúnavne povzbudzovali.
Športový riaditeľ hostí Jozef Pisár dal v základnej zostave šancu mladším hráčom, ktorí v tretej lige bežne nehrávajú.
„Ukázalo sa, že musia ešte dozrieť na tú súťaž,“ poznamenal Pisár.
Zápas využil aj na to, aby niektorých hráčov videl na pre nich netradičných postoch, aby v budúcnosti mal viac alternatív.
Domáci sa dostali do vyloženej šance už v úvode zápasu, ale brankár Zúzik predviedol výborný zákrok.
„Nebol to ľahký zápas. Domáci majú lepší tím ako na piatu ligu. Určite pôjdu vyššie,“ vravel uznanlivo o súperovi brankár Rimavskej Soboty.
Nová Baňa išla do vedenia po dvadsiatich minútach, pokutový kop po faule Šteinigera premenil Ondrej Vrábel.
Aj hostia skórovali z penalty, vybojoval si ju Matheus a sám ju aj premenil.
„Teraz už dajte normálne góly,“ kričal z tribúny jeden fanúšik. To ešte netušil, že onedlho uvidí ešte dvadsať pokutových kopov...
Po vylúčení hrali pragmaticky
Na druhý polčas poslal Jozef Pisár na ihrisko štvoricu osvedčených hráčov Csabu Juhásza, Ruama Kevina, Cadua Bertolassiho a Cortesa, ktorý nastúpil po dlhšej vynútenej pauze kvôli zraneniu brušného svalu. Neskôr poslal do hry aj Jána Ferleťáka.
Soboťania mali zrazu viac z hry a už v úvode druhého dejstva mohol ísť Ruam Kevin sám na bránu. Zozadu ho stiahol za dres Kristián Kolembus a hneď videl červenú kartu.
„V takom momente nie je veľký priestor na dlhé debaty. Po vylúčení sme museli hrať pragmatický futbal, nepanikáriť a byť trpezliví,“ vravel tréner domácich.
Hostia po peknej akcii pridali druhý gól zásluhou Csabu Juhásza a zvýšiť mohol po výbornej prihrávke Ferleťáka Ruam Kevin, ale jeho strelu zázračne chytil Denis Chudý.
Domáci stále cítili šancu a nevzdávali sa. Spoliehali sa najmä na rýchle brejky a štandardky. Sedem minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Patrik Gahír.
Po poslednom rohu dokonca mohli domáci rozhodnúť, ale lopta išla nad.
Opakované jedenástky
„Pripravovali sme sa na penalty, ale napokon sme sa rozhodli, že hráči pôjdu podľa pocitu,“ priblížil domáci tréner.
V rozstrele po štyroch sériách bol stav 3:3. Rimavskosoboťan Matej Vargic premenil, kým strelu domáceho Mareka Koreca vyrazil Zúzik.
Radosť hostí však bola predčasná, rozhodca totiž nariadil penaltu zopakovať. Po druhý raz už Korec nechyboval.
„Vtedy som mal strašné nervy,“ prezradil brankár hostí.
Dráma pokračovala. Chudý chytil strelu Cortesa, ale rozhodca aj tentoraz nariadil opakovanie a brazílsky stopér druhý pokus už nepremárnil.
Ďalších sedem strelcov svoju penaltu úspešne premenilo.
„Už stačilo, chlapci, vychladne večera,“ zakričal niekto z tribúny.
VIDEO: Matúš Zúzik premieňa penaltu v zápase Nová Baňa - Rimavská Sobota
V desiatej sérii prišli na rad brankári. Zúzik suverénne dal, Chudý poslal loptu do neba a Rimavskosoboťania mohli oslavovať.
„Strašne som rád. Doteraz som v rozstrele vždy len prehral. Konečne mi to vyšlo,“ radoval sa Matúš Zúzik.
„Kopal som penaltu tak ako vždy, ani som nad tým nerozmýšľal,“ doplnil gólman treťoligistu.
VIDEO: Denis Chudý nepremenil penaltu v zápase Nová Baňa - Rimavská Sobota
Tá emócia stála za to
Domáci fanúšikovia odmenili svojich miláčikov potleskom. Hanbu si určite nespravili.
„Musím uznať, že súper bol veľmi dobrý. Hral kombinačný, rýchly futbal,“ potvrdil aj Jozef Pisár.
Tréner Novej Bane Andrej Štefanka po zápase mal so svojimi zverencami dlhý príhovor v šatni. Na jeho konci bolo počuť veľký potlesk.
„Lomcujú so mnou emócie,“ priznal. „Kvôli chalanom som smutný, ale som na nich aj veľmi hrdý,“ vravel.
„Súper hrá o dve triedy vyššie, my sme hrali celý druhý polčas o jedného menej, ale. chlapci predsa dokázali vyrovnať a spravili krásnu drámu. Zaslúžia si absolutórium,“ vyhlásil.
„Zistil som u môjho mužstva nezlomnosť, mentálnu odolnosť. Dôkazom toho bol druhý polčas,“ podčiarkol.
„Pre hráčov a trénerov je penaltový rozstrel nervydrásajúci, ale diváci si nemôžu želať krajší záver pohárového zápasu. Tá emócia, dráma, ktorá tu bola, stála za to,“ skonštatoval kouč Novej Bane.