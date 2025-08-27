Drámy i prekvapenie. Hrali aj tímy z Niké ligy (Slovnaft Cup, streda)

BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
Do hry už zasiahli aj tímy z Niké ligy, ktoré hrali na dedinách i v mestách.
Všetky súboje pútali pozornosť a tešili sa krásnej diváckej návšteve.
Sviatok pod Zoborom
Veľký sviatok sa konal pod Zoborom, kde miestny klub AC Nitra privítal rok po Slovane Bratislava aj Spartak Trnava.
Domáci podali bojovný, sympatický výkon, no na veľkého favorita to nakoniec nestačilo. Trnava vyhrala 4:1 a zaslúžene postupuje do ďalšieho kola.
VIDEO: Nástup na zápas AC Nitra - Spartak Trnava
Postup si vybojovali aj futbalisti Trenčína, ktorí zdemolovali Kanianku 9:0 a Žilina, ktorá triumfovala vo Vysokej nad Kysucou 7:1.
Úlohu favorita potvrdil tiež Ružomberok, ktorý vyhral v Oravskej Jasenici 6:2 a Podbrezová, ktorá rozstrieľala Čebovce 9:0.
Lehota pod Vtáčnikom končí
Na postup do ďalšieho kola sa nenatrápilo ani Komárno, ktoré vyhralo vo Svodíne 4:1 a Košice, ktoré deklasovali Kendice 5:0.
Tatran Prešov potvrdil rolu favorita v Čani, kde vyhral 7:1 a Skalica zas v Hlbokom, kde triumfovala 7:0.
Veľké prekvapenie sa zrodilo v Trenčianskych Stankovciach, kde druholigová Lehota pod Vtáčnikom prehrala 1:3 a so súťažou sa lúči.
Penaltové drámy sa konali na viacerých štadiónoch, viac sa dozviete vo výsledkovom servise.
Do 57. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo až 292 klubov, čo je historicky najvyšší počet účastníkov v jej doterajšej existencii. Doterajšie maximum držala sezóna 2023/24 so 281 klubmi.
Slovnaft Cup – 2. kolo
AC Nitra - Trnava 1:4
Oravská Jasenica - Ružomberok 2:6
Čebovce - Podbrezová 0:9
Svodín - Komárno 1:4
Kendice - Košice 0:5
Čaňa - Prešov 1:7
Hlboké - Skalica 0:7
Kanianka - Trenčín 0:9
Vysoká nad Kysucou - Žilina 1:7
Kováčová - Banská Bystrica 0:2
Svätý Peter - Zlaté Moravce-Vráble 0:6
Teplička nad Váhom - Považská Bystrica 0:5
Lednické Rovne - Púchov 1:3
Malinovo - Petržalka 1:4
Dolné Krškany - Malženice 1:1, na pokutové kopy 2:3
Badín - Zvolen 0:1
Imeľ - Šamorín 1:4
Harichovce - Stará Ľubovňa 0:4
Trenčianske Stankovce - Lehota pod Vt. 3:1
Kalinkovo - Inter Bratislava 0:7
Pata - Častkovce 0:0, na pokutové kopy 1:3
Piešťany - Veľké Ludince 2:1
Jamník - Breznica 1:2
Košeca - Martin 1:5
Košecké Podhradie - Kysucké Nové Mesto 1:0
Jacovce - Beluša 1:8
Boleráz - Nové Zámky 2:2, na pokutové kopy 5:6
Veľké Lovce - Kalinovo 0:4
Trebatice - Galanta 0:4
Jaslovské Bohunice - Bánová 4:1
Sereď - Šaľa 1:3
Šurany - Gabčíkovo 2:4
Gerlachov - Spišské Podhradie 2:2, na pokutové kopy 8:9
Dvorníky-Včeláre - Rožňava 2:1
Bardejov - Vranov nad Topľou 4:1
Košická Nová Ves - Snina 0:4
Jasenov - Lipany 2:1
Brezno - Sabinov 2:1
Medzibrod - Fiľakovo 0:2
Nová Baňa - Rimavská Sobota 2:2, na pokutové kopy 8:9
Priechod - Podkonice 0:1
Vrútky - Poprad 0:2
Višňové - Zubrohlava 1:1, na pokutové kopy 3:5
Slovenský Grob - Nová Dedinka 2:2, na pokutové kopy 3:4
Dunajská Lužná - Rača Bratislava 0:3
Čadca - Oravské Veselé 1:1, na pokutové kopy 2:4
Krásno nad Kysucou - Spišská Nová Ves 1:1, na pokutové kopy 5:4
Závod - Senec 0:3
