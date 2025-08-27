Nitru rozjasal bývalý hráč Trnavy. S výkonom nie som spokojný, hneval sa Ščasný (reportáž)

NITRA. Pohárová súťaž Slovnaft Cup má v prvých kolách špecifickú príchuť.
Najmä pre vybrané amatérske tímy, ktorým žreb prisúdi ostrieľaných profesionálov z najvyššej slovenskej súťaže.
Kluby z Niké ligy sa na dedinách a v malých mestečkách stretávajú s rôznymi bizarnosťami, ktoré na ligových trávnikoch nezažívajú.
Krivé ihrisko, nepokosený trávnik či mäkké lopty, to všetko sú dôvody, ktoré im môžu skomplikovať cestu za postupom.
Nič také však tento raz futbalisti Spartaka Trnava nezažili. Pri svojej premiére v tomto ročníku cestovali do Nitry, kde miestny piatoligista AC hráva na hlavnom Štadióne pod Zoborom.
„Prekvapenia v pohároch sa dejú na dedinách, kde je proti profesionálom úzke, krivé ihrisko, čo sa v Nitre nestane. Pre Spartak to nebude prakticky žiadna zmena,“ upozorňoval tréner AC Nitra Miloš Krško.
Rozdiel nebolo vidno
V prvých tridsiatich minútach to vôbec nevyzeralo, že proti sebe stoja tímy z prvej a piatej ligy. Územnú prevahu mali hostia z Trnavy, ale neboli dostatočne dôrazní.
Amatéri z AC Nitra sa len presúvali a bez väčších problémov odvracali útoky súpera.
„S výkonom nie som spokojný. Hlavne prvá 30-minútovka nebola z našej strany dobrá - profesorský prístup, pomalá hra bez kolmosti, priamočiarosti a nebezpečnosti,“ hneval sa tréner Trnavy Michal Ščasný.
Trnava sa nevedela presadiť, preto to na seba zobral talentovaný Timotej Kudlička. Ten po individuálnej akcii v 36. minúte napálil loptu k žrdi a Trnava viedla 1:0.
Spartak tento moment evidentne upokojil a do prestávky pridal ešte dva góly, keď sa z pokutového kopu presadil Erik Sabo a potom aj legionár Hilary Gong Chuhwak.
V druhom polčase sa zápas už len dohrával, oba tímy strelili po jednom góle, a tak po výhre 4:1 postupuje do ďalšieho kola favorizovaný Spartak.
„Splnili sme si povinnosť, ale celkovo sa mi náš výkon nepáčil.
Je jedno, či hrá súper šiestu, piatu alebo štvrtú ligu, pre nás je povinnosť postúpiť. To sme spravili, ale nabudúce by som chcel, aby to bolo aj s výkonom,“ dodal.
Podľa lodivoda Spartaka má jeho mužstvo herné výpadky, ktorým sa musí vyvarovať. Inak nebude úspešné v pohári ani v lige.
„Niekedy sme boli netrpezliví, chceli sme hrať kolmo, kedy sme nemuseli. A potom po chybe dostaneme gól.
Toto mužstvo musí mať väčší drajv, aby sme potešili fanúšikov,“ tvrdí Ščasný.
VIDEO: Zostrih zo zápasu AC Nitra - Spartak Trnava
Hambálek: Boli sme zatavení
Zápas sledovalo 4 345 divákov, ktorých po hodine hry rozjasal muž, ktorý v Trnave pôsobil. Čestný zásah piatoligistu dal Tomáš Hambálek.
„Hrával som tam len za béčko, ale dať gól Spartaku bol to skvelý pocit.
Obzvlášť ma však teší náš výkon, že sme na ihrisku nechali všetko,“ tešil sa po zápase Hambálek.
Herná kvalita a rozdiel súťaží sa podľa neho musel prejaviť. Na svoje mužstvo je však hrdý.
„Oni majú sedem tréningov a my tri. Makali sme však a i keď sme boli zatavení, nemáme sa za čo hanbiť,“ dodal.
Do zápasu nastúpil po zranení kolena. Aj preto bol v 67. minúte vystriedaný.
„V tejto sezóne som neodohral ani zápas. Tridsať dní som netrénoval, preto som mal obavy, ako to dopadne.
Veril som si však a pri góle som mal aj šťastie. Šťastie však praje pripraveným,“ žartoval Hambálek, ktorý trénuje len prvý týždeň.
Hrdina AC Nitra hral okrem Trnavy v minulosti za Skalicu a FC Nitra. Profesionálnu kariéru zatiaľ 24-ročný útočník neukončil.
„Chcel by som hrať vyššie, ale musia ma obchádzať zranenia. Možno mi po tomto zápase niekto zavolá, tri kilá schudnem a idem na to,“ pousmial sa Hambálek.
VIDEO: Nástup na zápas
Ilizi: Bolo vidieť rozdiel
Ďalším bývalým hráčom Trnavy v nitrianskom drese bol brankár AC. Ten podal kvalitný výkon a zneškodnil viacero šancí Spartaka.
„Chytal som v prvej lige, ale dnes bolo vidieť ten rozdiel. Že Trnava má našliapnuté, vedeli, čo robia.
Trnava vyhrala zaslúžene, k čomu jej gratulujem,“ vravel Ľuboš Ilizi.
Po stretnutí ho mrzel posledný gól z poslednej minúty, ktorý podľa neho nemusel padnúť. Celkovo však bol spokojný.
„Nesklamali sme. I keď Trnava, nie, že by to vypustila, ale nehrala akoby chcela,“ dodal.
Gólman AC nastúpil minulý rok aj proti Slovanu, ktorému jeho mužstvo podľahlo 0:5.
„Chytalo sa mi rovnako dobre. Som šťastný, že som opäť mohol cítiť atmosféru ligového zápasu,“ uviedol Ilizi, ktorého tešilo, že mu nestrelil gól jeho bývalý spoluhráč z Plzne Michal Ďuriš.
Gól mu dal Erik Sabo, ktorý však po konečnom hvizde krútil hlavou.
„Postúpili sme, ale s našim výkonom som nespokojný. Keď nebudeme premieňať šance, doplatíme na to.
V Nitre majú bývalých ligových hráčov, takže to nebolo jednoduché. Ale musíme hrať lepšie,“ vravel futbalista Trnavy.
Polievka? Nie je to pravda
Trnava z Nitry neodchádzala s najlepšími dojmami, ale so štartom do Niké ligy musí byť spokojná. Aktuálne je bez straty bodu na čele súťaže.
„Štart je super, ale stále to je iba štvrté kolo. To, že máme 12 bodov je skvelé, takto sme to chceli. Ale musíme sa pripraviť na Dunajskú Stredu,“ krotil emócie tréner Michal Ščasný.
Ten sa vyjadril aj k údajnému záujmu Trnavy o Róberta Polievku, ktorého viedol v Dukle Banská Bystrica.
„Vôbec to nie je založené na pravde. Tieto špekulácie, čo sa objavujú na internete...
Včera prišiel za mnou syn, či ku nám ide Robo Polievka. To bola prvá informácia, ktorú som sa o ňom dozvedel.
Včera sme po tréningu sedeli s Martinom Škrtelom, sú ešte veci, ktoré riešime. Ale toto meno sa neobjavilo,“ dodal.
Klub v uplynulých dňoch opustil na vlastnú žiadosť Erik Daniel.
„Erik prišiel za mnou a Martinom Škrtelom, že je vyhorený. Že začal cítiť, že nemá klubu čo dať.
Škoda, že to dopadlo, ako to dopadlo, pretože klubu a mužstvu stále mal čo dať. Rozhodol sa však, ako sa rozhodol,“ uzavrel tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný.