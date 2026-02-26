Ďalšia krajina bude bojkotovať ceremoniál na paralympiáde. Dôvodom je účasť Rusov pod vlajkou

Ruská vlajka počas otváracieho ceremoniálu paralympijských hier 2014.
Ruská vlajka počas otváracieho ceremoniálu paralympijských hier 2014. (Autor: TASR/AP)
26. feb 2026
Prvá bola Ukrajina, k nej sa pridali Estónsko a Česko.

Poľskí parašportovci sa nezúčastnia na otváracom ceremoniáli zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Dôvodom je rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

Poľsko sa tak stalo už štvrtou krajinou, ktorá bude bojkotovať otvárací ceremoniál. Prvá bola Ukrajina, k nej sa pridali Estónsko a Česko.

„Som v neustálom kontakte s prezidentom Ukrajinského paralympijského výboru a jednoducho sa budeme snažiť konať v súlade s nimi, aby sme im prejavili našu podporu. Oni na otvárací ceremoniál nepošlú svojich športovcov, tak ani my nepošleme našich,“ citovala prezidenta Poľského paralympijského výboru Lukasza Szeligu agentúra PAP.

