ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (51. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 51. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 51. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
27.02.2026 o 18:30
51. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V 51. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Duklu Trenčín. Stretnutie sa začína o 18:30.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 98 bodov. Na vedúcu Nitru stráca päť bodov, pred tretími Košicami má náskok osem bodov. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ľade Žiliny 2:3 po predĺžení, aj keď ešte trinásť sekúnd pred koncom tretej tretiny vyhrávali 2:1.
Trenčínu patrí predposledná 11. priečka, doposiaľ nazbieral 55 bodov. Pred posledným Prešovom má náskok osemnásť bodov, na desiaty Zvolen má manko deväť bodov. Trenčania prehrali štyri z posledných piatich zápasov, v minulom kole nestačili na Poprad a na jeho ľade mu podľahli 1:2 po predĺžení.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 98 bodov. Na vedúcu Nitru stráca päť bodov, pred tretími Košicami má náskok osem bodov. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ľade Žiliny 2:3 po predĺžení, aj keď ešte trinásť sekúnd pred koncom tretej tretiny vyhrávali 2:1.
Trenčínu patrí predposledná 11. priečka, doposiaľ nazbieral 55 bodov. Pred posledným Prešovom má náskok osemnásť bodov, na desiaty Zvolen má manko deväť bodov. Trenčania prehrali štyri z posledných piatich zápasov, v minulom kole nestačili na Poprad a na jeho ľade mu podľahli 1:2 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.