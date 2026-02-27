ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (51. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK Poprad dnes hrajú zápas 51. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 51. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
27.02.2026 o 18:00
51. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 51. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Nitra a HK Poprad.
Nitra je aktuálnym lídrom slovenskej súťaže, keď má na konte 103 bodov, čo je o päť viac než druhé mužstvo v podobe bratislavského Slovana. Navyše platí, že favorit natiahol sériu výhier až na osem stretnutí. Popradčania však ešte budú musieť zabojovať o potvrdenie miestenky do štvrťfinále, keď aktuálne okupujú 6. pozíciu so ziskom 78 bodov. Z posledných troch duelov si však odniesli zakaždým cenné víťazstvo.
Nitra je aktuálnym lídrom slovenskej súťaže, keď má na konte 103 bodov, čo je o päť viac než druhé mužstvo v podobe bratislavského Slovana. Navyše platí, že favorit natiahol sériu výhier až na osem stretnutí. Popradčania však ešte budú musieť zabojovať o potvrdenie miestenky do štvrťfinále, keď aktuálne okupujú 6. pozíciu so ziskom 78 bodov. Z posledných troch duelov si však odniesli zakaždým cenné víťazstvo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.