Palenčík po voľbách: Kováčik ma nepresvedčil, o žiadnej štedrej odmene pre seba neviem

Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu PETER PALENČÍK neuspel vo voľbe prezidenta SFZ. Volilo ho len 29 delegátov, kým doterajší dlhoročný prezident Ján Kováčik získal 57 hlasov.
Po hlasovaní odpovedal Palenčík na otázky novinárov.
Je tesne po voľbách. Nezvíťazili ste, aká je vaša prvá reakcia?
V prvom rade chcem zagratulovať zvolenému prezidentovi Slovenského futbalového zväzu a popriať mu, aby Slovenský futbalový zväz napredoval čo najskôr do lepších a pozitívnejších budúcností.
Hlasovanie bolo pomerne jednoznačné. Čakali ste vyrovnanejší priebeh?
Určite som čakal. Klamal by som, že nie. Na základe rozhovorov, ktoré som absolvoval po Slovensku, čakal som minimálne vyrovnaný duel.
Ako vnímate to, že voľba sa uskutočnila v tieni kauzy mobilných telefónov?
Kauzy nechcem komentovať. Sústredil som sa na svoju kampaň, precestoval som celé Slovensko, aby som presvedčil delegátov konferencie.
Podľa výsledku to vyzerá tak, že kauza nijak neotriasla delegátmi.
To sa musíte spýtať samotných členov, pretože ja si myslím, že toto sú závažné problémy.
Ale nekandidoval som kvôli kauzám, ale kvôli tomu, aby som sa snažil zmeniť interné prostredie fungovania zväzu a priniesť do toho aj viac transparentnosti.
VIDEO: Rozhovory s Palenčíkom a Kováčikom
Nemali ste pritvrdiť v tom tlaku na prezidenta, aby viac vysvetľoval túto kauzu?
Už nech pritvrdzujú iní. V pozícii generálneho sekretára som všetky tie dôvody, prečo som sa rozhodol s pánom prezidentom nepokračovať, vysvetlil jemu a delegátom. Ostatné veci ukáže blízka budúcnosť.
Presvedčil vás Ján Kováčik svojimi argumentmi?
Mňa osobne nepresvedčil.
Vec už vyšetruje polícia, dozoruje prokuratúra. Ako to vnímate?
Toto by nechal na orgány činné v trestnom konaní.
Ján Kováčik deklaroval, že bude súčinný s tým vyšetrovaním. Vy ako bývalý druhý najvyšší muž futbalu tiež?
Pokiaľ ma o to požiadajú, tak určite áno.
Komu má verejnosť veriť v mobilovej kauze veriť? Trom firmám, ktoré mali dodať telefóny, alebo Kováčikovi?
Ja si osobne myslím, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Na druhej strane ctím prezumpciu neviny. Toto už by mali dokazovať súdy.
Aká bude vaša budúcnosť?
Ja som už deklaroval predtým, že v prípade neúspechu kandidatúry nebudem pokračovať v práci na Slovenskom futbalovom zväze.
Už ste cítili počas konferencie, ako hlasovali delegáti za iné veci, že to dopadne vo váš neprospech?
Niektoré veci samozrejme dávali nejaké indície, ale ja som sa sústredil, aby som presvedčil svojimi argumentmi delegátov.
VIDEO: Kandidáti na prezidenta a vyhlásenie výsledkov volieb
Prezident Kováčik v jednom zo svojich príhovorov vytiahol na vás dvestotisícovú odmenu. Síce vás nemenoval, ale bolo jasné, že hovorí o vás. Je pravda, že ste za účasť na EURO do 21 rokov zobrali odmenu 200 000 eur?
Neviem o žiadnej dvestotisícovej odmene pre jednotlivca. Viem sa vyjadriť ohľadom odmien pre zamestnancov SFZ event za prácu, ktorá sa za dva a pol roka urobila. Euro dopadlo veľmi úspešne, zamestnanci si zaslúžili odmenu.
Nemyslíte si, že vám nepomohol prístup počas celého predvolebného obdobia ministerstva športu? Inak povedané, nemáte pocit, že Rudolf Huliak urobil z Jána Kováčika martýra?
Pán minister má právo sa vyjadrovať k financiám a k nakladaniu s financiami na zväze, pretože ich príspevok tvorí 55 % rozpočtu. K tým ostatným veciam som sa nikdy nevyjadroval, či je to osobné alebo v inej rovine.
Nemáte obavy, že sa zväz ocitne vo veľkých finančných stratách?
Do kandidatúry som išiel s tým, že som mal plán ako vyriešiť interné záväzky zväzu z pohľadu dodávateľov. Samozrejme, ak sa to potvrdí, bude to veľmi kritické. To som prezentoval už aj v predchádzajúcich rozhovoroch, že situácia na zväze je kritická z pohľadu financií.
Vy by ste podpísali zmluvu na dodávku povedzme tých 14 000 mobilov Xiaomi s firmou Best Press?
Myslím si, že Slovenský futbalový zväz nie je obchodná firma, ktorá má rozdávať futbalovej rodine telefóny, ale v prvom rade by sme sa mali zamerať koncepčne na rozvoj futbalu ako takého.
Zdá sa vám táto spoločnosť pofidérna?
Toto nechcem komentovať, pretože ja som s pánom majiteľom tejto spoločnosti nikdy neprišiel do styku. Viem to len z médií.
Minister športu opakovane kritizoval najmä to, že Ján Kováčik podpísal ručenie celým majetkom zväzu v prípade mobilných telefónov. Ako to vnímate?
Podľa toho, čo prebehlo v médiách a aké listiny boli tam ponúknuté, tak ja si myslím, že ručenie celým majetkom Slovenského futbalového zväzu bolo nad rámec právomocí, ktoré pán prezident má.
Čo podľa vás rozhodlo vo váš neprospech u delegátov?
Toto si netrúfam komentovať. Pán prezident je vo funkcii 16 rokov. Určite nejaké väzby má. Ja mu len chcem zapriať do budúcnosti, aby celá tá situácia sa upokojila, aby Slovenský futbalový zväz zase získaval postupne kredit, ktorý sa budoval a ktorý sa v priebehu možno pár mesiacov stratil.
V rámci predvolebnej kampane ste ešte nechceli rozprávať, aký máte plán B. Kam sa uberú vaše kroky? Bude Peter Palenčík ďalej figurovať vo futbale?
Ja si myslím, že bude.
UEFA, FIFA?
Nechajme sa prekvapiť.