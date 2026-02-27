Kováčik priznal chybu a vyjadril sa ku kritikom: Na ich mieste by som konal rovnako

Prezidentom Slovenského futbalového zväzu ostáva JÁN KOVÁČIK. Na konferencii ho volilo 57 delegátov z 87. Jeho protikandidát Peter Palenčík získal 29 hlasov.
Staronový prezident počas krátkeho brífingu odpovedal na novinárske otázky.
Aké sú vaše pocity po víťazstve vo voľbách?
Dobré, zodpovedné. Uvedomujem si zodpovednosť, aká ma čaká a aký obrovský kus roboty bude treba urobiť.
Ako vnímate to, že voľba aj konferencia sa uskutočnila v tieni kauzy mobilných telefónov?
Kauza sa stupňovala s blížiacim sa termínom konferencie. Keby som bol na druhej strane, robil by som to takisto.
Váš protikandidát povedal, že je presvedčený, že ste prekročili svoje právomoci. Máte právo byť znova prezidentom?
Delegáti dostali všetky doklady, zmluvy, je medzi nimi veľa právnicky vzdelaných ľudí. Tí, ktorí ma nevolili, alebo nemali záujem, aby som zostal vo funkcii, delegátom dostatočne prezentovali svoje argumenty.
Myslím si, že som neprekročil právomoci, robil som všetko s najlepším úmyslom, ako som mohol robiť. Nepodpísal som zmluvu bez toho, že by mi to legislatívno-práve oddelenie neodobrilo.
Ručenie celým majetkom pri nákupoch mobilov nie je už nad rámec právomocí? Za to čelíte najväčšej kritike, minister športu tvrdí, že Slovenskému futbalovému zväzu hrozí bankrot.
Je to vytrhnuté z kontextu, čo je zrejmé, keď si pozriete, k akým zmluvám sme ručenie podpisovali, keď budete poznať celý ten príbeh, ktorý zatiaľ pán minister nechcel od nás počuť, nechcel počuť našich právnych zástupcov.
Dnes môžem povedať to, čo som vo štvrtok uviedol vo vyhlásení, že máme rozdielne dohody o ručení, takže v konečnom dôsledku je toto už právna vec.
Už sa k tomuto nebudem vyjadrovať. Od pondelka túto tému budú komunikovať už len naši právni zástupcovia.
Stretnete sa už s ministrom športu? Rudolf Huliak tvrdí, že ste neprijali ponuku na stretnutie.
Samozrejme, budeme mať záujem. My sme aj predtým mali záujem komunikovať.
Ale keď nás pozval týždeň pred konferenciou a ešte to pozvanie bolo také, že najskôr pozval členov výkonného výboru bezo mňa a s právnym zástupcom protistrany, tak mi nehovorte, že to je normálne.
Za čo ste teda ručili?
Ku každej zmluve, ktorou sme ručili a kde som podpísal ručenie, bola samostatná zmluva.
Na nákup koľkých mobilných telefónov?
Nejakého množstva mobilov.
Akého množstva?
Neviem vám to v tejto chvíli povedať. Viem, že to bolo 14 000 čínskych telefónov, čo sme podpisovali... Rádovo išlo o niekoľko tisíc eur.
Vyše šesťtisíc telefónov sa prerozdelilo. Išli do klubov po celom Slovensku, do oblastných a regionálnych futbalových zväzov. Zvyšné sme nevyčerpali.
Vo štvrtok ste vyjadrili v stanovisku takú obavu, že mohlo ísť aj o zakázaný reexport do Ruskej federácie práve veriteľskými firmami.
Naši právni zástupcovia sa budú k týmto veciam priebežne vyjadrovať.
Tvrdíte, že ste nikdy nepodpísali dokument na nákup 75 000 mobilov, ale existuje dokument, kde váš podpis je. Takže ho niekto sfalšoval?
Nemôžem tvrdiť, či ho sfalšoval. Ja som taký dokument nikdy nepodpísal. To budú musieť vysvetliť znalci.
Takže podáte trestné oznámenie, že bol váš podpis sfalšovaný?
Ja som ten list videl v štúdiu päť sekúnd. Nie je doložený v žalobe od Asbisu, nie je doložený v žiadnych dokumentoch, ktoré by posielala ktorákoľvek iná firma.
Keď ten podpis nie je váš, budete chcieť podať trestné oznámenie, aby sa to vyšetrilo?
Samozrejme, keď budem ten list mať a dostane sa ku mne normálnou oficiálnou cestou alebo nejaká protistrana ho predloží, tak vtedy môžem konať.
Predpokladáme, že sa budete snažiť očistiť svoje meno a hovorili ste, budete komunikovať cez právnikov. V akom časovom horizonte môžeme očakávať z vašej strany nové informácie?
Myslím si, že budúci týždeň určite urobíme tlačovú konferenciu alebo brífing. Budúci týždeň urobíme zásadné vyhlásenie, lebo už sme reagovali na žalobu spoločnosti Asbis. Vo štvrtok sme ju odoslali, majú ju členovia výkonného výboru. Toto je materiál, ktorý sa dostane aj k vám.
Prípad vyšetruje polícia aj s dozorom prokuratúry. Ako sa k tomu postavíte? Poskytnete OČTK súčinnosť tejto veci?
Samozrejme, my sme už doručili všetky podklady, ktoré polícia od nás chcela.
Tie tri dodávateľské firmy, ktoré tvrdia, že ste si u nich objednali telefóny, si to vymysleli?
Prineste mi zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom, prineste mi faktúru, dodací list, preberací protokol. A potom sa môžeme baviť o tom, že či si to Slovenský futbalový zväz objednal alebo si to neobjednal.
Tie telefóny Slovenský futbalový zväz nedostal. Nemá zmluvu, neobjednal si ich.
Hrozí Slovenskému futbalovému zväzu krach, ako to opakovane tvrdí minister športu?
Nehrozí krach, neviem na základe čoho to pán minister hovorí. Na finančné prostriedky, ktoré nám má dať štát, sa nevzťahuje žiadna exekúcia. Tie nemôžu byť exekuované. Tie sú vyňaté z exekučného postupu.
Keď si budeme potrebovať ochrániť finančné prostriedky z UEFA, z FIFA, tak to urobíme veľmi podobne, že UEFA alebo FIFA nám bude uhrádzať faktúry alebo veci, ktoré budeme potrebovať.
Ale zatiaľ nič nie je. Nemáme žiadny exekučný príkaz. V tejto chvíli nevnímame žiadny problém. Je podaná žaloba, budú rozhodovať súdy.
Čo v praxi znamená, že nebolo odsúhlasené záložné právo na nehnuteľnosti SFZ?
V praxi to v tejto chvíli neznamená nič zásadné. Nechceli sme si zvyšovať úverové zaťaženie, len sme viac-menej sme chceli mať predbežne pripravenú pôdu na to, že keď nedostaneme finančné prostriedky od štátu a ministerstvo nám ich bude ďalej blokovať, aby sme si mohli riešiť si faktoring, aby nám banka preplatila budúce naše pohľadávky. Ale myslím si, že to bude možné aj bez tohto.
Futbalový zväz sa pod vaším vedením dostal do situácie, v akej ešte nebol. Ani chvíľu ste neuvažovali o tom, že by ste nekandidovali?
Neuvažoval som z toho dôvodu, že keď sa do takej situácie dostal, tak ja urobím všetko preto, aby sa aj z nej dostal.
Vo vašom príhovore pred delegátmi ste pripustili, že ste urobili chybu. Ak by ste to mali presne pomenovať, čo bola vaša najväčšia chyba?
To, že pri posudzovaní tých zmlúv sme neboli takí dôslední, ako sme mali byť. Ani ja, ani naše právne oddelenie. Možno sme mali tú zmluvu detailnejšie skúmať.
Keď sa pozrieme na hospodárenie firmy pána Šipoša, v roku 2022 to bolo mínus 22 000 eur a zrazu v roku 2024 plus 22 miliónov. Toto sa bežne vo firmách nestáva. Považujete to za férovú firmu?
V súvislosti s každou firmou, s ktorou obchodujeme alebo prichádzame do nejakého styku, sa pozrieme, či dlhuje štátu, či dlhuje poisťovniam. Toto isté sme urobili aj pri spoločnosti Best Press.
Aj druhýkrát by ste s ňou uzavreli zmluvy?
V tejto situácii asi nie. Keby sme vedeli, aký je tam problém, tak by sme neboli zmluvu uzavreli. Ale v roku 2024, keď sme tú zmluvu uzatvárali, nikto nemal tú informáciu, ktorú máme dnes a ktorú dnes máte aj vy.