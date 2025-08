Východniari si vedia predstaviť B-tím aj vyššie. Tretia liga nastavila béčkam zrkadlo

„Chceli by sme sa zastabilizovať v tretej lige. Je to dobrá príležitosť na to, aby sa hráči rozvíjali v mužskom futbale,“ zdôraznil Danada.

Ani Ružomberok nehral cez víkend v Niké lige, lebo v tíme úradoval vírus a tak pochopiteľne nikto nemohol posilniť ani béčko.

V základnej zostave boli štyria hráči narodení v roku 2006, traja o rok mladší a jeden dokonca bol ročník 2008.

„Nastúpili sme vo veľmi mladom zložení. Moji zverenci ma svojím prístupom milo prekvapili. Bolo tam pár zaujímavých výkonov,“ skonštatoval tréner.

Béčko má osem kmeňových hráčov, sú spojení v tréningovom procese s devätnástkou.

Ján Haspra už trénoval ružomberskú rezervu aj v minulosti. „Vtedy to fungovalo veľmi dobre, verím, že aj tentoraz to bude tak,“ vyhlásil.

B-tímy považuje za veľmi užitočné pre mladých hráčov. „Môžu ísť do kostola, pomodliť sa a poďakovať Bohu, že sa zriadili béčka, lebo to je posledná záchrana ich kariéry. Ak by nebolo béčko, buď by mali obrovské šťastie a dostali by sa do nejakého druholigového či treťoligového kádra, alebo by to bol koniec ich kariéry. Tá sa im teraz predĺži minimálne o dva roky a môžu ukázať, čo v nich je,“ skonštatoval Ján Haspra.