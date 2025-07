Lopta zastávala v mlákach, kopali sa tri penalty. Šťastný víťaz na Slovan systém nemení

BRATISLAVA. Do pohárovej súťaže Slovnaft Cup vstupuje väčšina klubov s jasným cieľom – dotiahnuť na svoj štadión zástupcu Niké ligy.

V 4. minúte poslal Topoľníky do vedenia z jedenástky Ruslan Nikulin, aby toho pre hostí nebolo málo, v 14. minúte dával Gergely Kálmán už na 2:0.

„Treba priznať, že to nebol veľmi futbal. Kombinovať sa nedalo, preto všetci hlavne nakopávali.

„Raz nám voda na ihrisku uškodila a raz nám pomohla. Bol to skutočne bláznivý zápas,“ dodal.

Za vyrovnaného stavu mali hostia tri dobré príležitosti, no nepremenili ich a Topoľníky mohli trestať. Domáci mohli rozhodnúť o svojom víťazstve, no čistú príležitosť zahodili, a tak udrelo na opačnej strane.

V minulosti sme hrali proti Skalici, Seredi či Komárnu, no Slovan je Slovan. Bude to najväčší zápas v našej histórii,“ vyhlásil.

„Každý zápas chceme vyhrať, ale teraz máme veľký bonus. Každý rok sa preto prihlasujeme do pohára, že ak sa na nás usmeje šťastie, môžeme hrať veľký súboj.

Pre Trstice je tento triumf veľký, vzhľadom na to, že sa hralo o súboj so Slovanom Bratislava.

So Skalicou to Trstice dotiahli až na pokutové kopy. Tie vyšli lepšie zástupcovi Niké ligy, no piatoligista odchádzal z trávniku za potlesku.

„Nechcem nikoho uraziť, ale Skalica nie je Slovan.

Ani proti Slovanu však nebudeme brániť a zostaneme verní nášmu ofenzívnemu štýlu. Budeme napádať a pokúsime sa o senzáciu,“ prezradil.

Podľa lodivoda Trstíc môže jeho mužstvo Slovan zdolať v jednom zápase z tisíc. 999 prehrá.

„S najväčšou pravdepodobnosťou prehráme, no pokúsime sa o zázrak,“ dodal.