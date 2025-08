Duo z Niké ligy vynuloval brankár. Pútal aj Nigérijčan, ktorého vybavili až ráno

V obnovenej - opäť trojskupinovej - treťoligovej súťaži hrajú najnovšie aj B-mužstvá prvoligistov, do skupiny Západ boli dosadené Dunajská Streda B, Komárno B a Trenčín B, plus rezerva druholigovej Petržalky.

Pri pohľade na predsezónne zmeny v kádri vlani deviateho FKM Nové Zámky udrú do očí hlavne odchody ofenzívneho Danejiho, ktorý prišiel iba v zime z druholigovej Starej Ľubovne a teraz odišiel do druholigového Liptovského Mikuláša.

„Administratívne vybavovačky okolo prestupu Ibrahima sa naozaj nepredvídateľne natiahli až do sobotňajšieho rána, ale trénoval s nami už tri týždne a plán bol taký, že ho do hry pošlem na druhý polčas,“ prezradil kouč.

Na lavičke mal väčšinou hlavne končiacich dorastencov a tak poslal do hry na celých 80 minút Ibrahima, ktorý by ešte deň pred zápasom ani nemohol nastúpiť.

Tréner FKM Nové Zámky Marián Süttő mal pred ostrým štartom do sezóny hlavu plnú starostí so zložením základnej zostavy. „Len nedávno sa nám v generálke v Leviciach zranil Filip Baranovič a Sibanda je dlhodobo mimo tréningového procesu, no a keď hneď v desiatej minúte musel nútene striedať Róbert Ešek, naozaj mi nebolo všetko jedno.“

Napriek všetkým nečakaným zmenám a oneskoreným letným príchodom sme odohrali jeden kvalitný zápas,“ bol po trojbodovom vstupe spokojný. „Len dúfam, že Róbert Ešek nemá čerstvo zranený členok zlomený, pretože by to bola pre nás tragédia.

„Vedeli sme, že domáci budú veľmi súbojoví s jednoduchým prechodom do útoku, no musím priznať, že takto zahadzovať vypracované šance si viac dovoliť nebudeme môcť. Náš 20-ročný útočník Abdoulaye Gueye nepremenil naozaj doslova nemožné.

Napriek tomu, v prvom polčase domáci poriadnu šancu snáď ani nemali, a ak by sme si nedali vlastný gól vyslovene do šatne a do druhého polčasu išli za bezgólového stavu, dobolím si povedať, že konečný výsledok by bol iný.

Prvý zápas nášmu mladému mužstvu výsledkovo nevyšiel, ideme však pracovať ďalej, pretože sa chceme zlepšovať a výsledky určite prídu,“ hovorí kormidelník, ktorý mal byť najskôr hrajúcim trénerom.

„Pôvodný plán sa zmenil, pretože máme dostatok mladých hráčov, ktorí potrebujú hlavne minutáž. Ja som si už nevybavoval ani preregistráciu z Trstíc.“ Tým pádom by mohol bojovník s ochrannou maskou niekedy ešte vybehnúť, pokiaľ bude mať DAC Junior voľno, za úradujúceho majstra „južnej“ piatej ligy.