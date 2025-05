Pred MS v hokeji sa rozprával so Slafkovským. On pozná svoje telo, hovorí útočník Montrealu

ŠTOKHOLM. Favorita úvodného zápasu Slovenska na MS v hokeji 2025 by ste nehľadali dlho. Omladený výber trénera Vladimíra Országha narazí na silné domáce Švédsko. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) Hokejisti „troch koruniek” totálne dominujú štatistikám vzájomných zápasov. Slováci nad nimi vyhrali naposledy pred 19 rokmi.

Favoritom budú aj v piatok o 20:20. Švédsky výber je plný hráčov z NHL. Na súpisku sa z elitnej súťaže dostalo až 19 hokejistov.

Z dejiska MS v hokeji 2025 píšu Boris Vanya a Martin Turčin

Medzi nich patrí aj mladý útočník Montrealu Emil Heineman. Spoluhráč Juraja Slafkovského odohral v aktuálnej sezóne 62 zápasov, v ktorých zaznamenal 10 gólov a 8 asistencií. Šampionát v Štokholme bude pre neho premiérovým.

23-ročný útočník si krátko pred začiatkom turnaja našiel pár minút pre slovenských novinárov a odpovedal na niekoľko otázok.

Ako sa cítite pred začiatkom turnaja? Som naozaj nadšený. Na turnaj sa veľmi teším. Hráme doma, takže bude plná hala. Očakávate podobnú atmosféru ako počas play-off v Montreale? Áno. Play-off v Montreale bolo neskutočné a očakávam, že aj sem príde veľa ľudí. Pravdepodobne to bude veľmi podobné. V hlavnej hale Avicii Arena je veľké klzisko, oproti zámorským rozmerom má väčšiu šírku. Aké to bude pre vás zvyknúť si na iný ľad? Určite to bude trochu iné. Predpokladám, že na to budeme musieť ísť postupne, striedanie od striedania. Na väčšom ľade je to úplne iná hra. Máte viac priestoru, ale má ho aj váš súper. Musíte si tam byť úplne istý, čo robíte.

V piatok hráte proti Slovensku. Hovoril vám niečo o tíme Juraj Slafkovský, s ktorým pôsobíte v Montreale? Áno, trochu som sa s ním rozprával. Máte veľmi dobrý tím. V minulosti som hrával s Petrom Cehlárikom a Marekom Hrívikom. Uvidíme. Bude to určite veľmi zábavný zápas. Slafkovský povedal, že nie je zranený, ale na šampionát neprišiel. Ste prekvapený, že v Štokholme chýba? On pozná svoje telo najlepšie. Ak by mohol hrať a bol by pripravený, určite by prišiel.

S tímom Montrealu ste sa po štyroch rokoch dostali do play-off. Ako hodnotíte uplynulú klubovú sezónu? Počas celého roka je tam radosť hrať. Brali sme to deň po dni a stále sme bojovali. Hrať play-off bola vynikajúca skúsenosť a v budúcom ročníku skúsime spraviť aj ďalší krok dopredu. Hovorí sa, že atmosféra v montrealskom Bell Center sa počas play-off nedá ani opísať. Súhlasíte? Naozaj to bolo šialené. Keď som napríklad strieľal od modrej čiary a zdalo sa, že puk pôjde do brány, hovoril som si v hlave: Wau, aréna po tomto exploduje. Aj vonku pred arénou bolo množstvo ľudí, ktorí zápas sledovali. To je niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Budem si to pamätať dlho a verím, že sa do play-off dostaneme aj na budúci rok. Montreal má veľa mladých hráčov. Vás, Juraja Slafkovského, Nicka Suzikiho a ostatných. Budete mať v ďalšej sezóne ešte vyššie očakávania? Už tento rok sme mali veľký úspech a ten budúci chceme spraviť ďalší krok dopredu. Vždy sa chcete zlepšovať, takže určite chceme dokázať viac. Tlak na vás ako domáci tím bude na MS veľký. Čo pre vás znamená hrať šampionát doma vo Švédsku? Znamená to pre mňa veľa. Keď hráte doma, tak máte v aréne priateľov a rodinu. Je to čistá radosť. Budeme bojovať za náš tím, za ľudí, ktorí sem prídu, aj pre tých, čo budú zápas sledovať doma.

