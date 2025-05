Keby Avicii žil, zahral by Feeling Good. Švédom tlieskal po výhre nad Slovákmi aj princ

Vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji 2025 prehralo Slovensko so Švédskom 0:5. Ďalší zápas na turnaji odohrajú Slováci v nedeľu od 12.20 proti Slovincom.

ŠTOKHOLM. Bola to veľká žlto-modrá párty, na ktorej robili hokejisti v modrých dresoch domácim príjemného sparinga.

V žltých dresoch korčuľovalo na ľade vyše sto miliónov dolárov - to je suma, ktorú zarobili v tejto sezóne domáce hviezdy. Devätnásť z nich má angažmán v zámorskej NHL. Slovákov dostali pod tlak, z ktorého pramenili chyby a súper ich trestal.

"Prvých desať minút bolo výborných, mali sme šance, keby sme ich využili, bol by to iný zápas. Švédi majú obrovskú kvalitu, keď im necháte meter miesta, dokážu to využiť. Keď sa zbavia jedného hráča, hneď sú v prečíslení. Lepšieho súpera na úvod sme asi nemohli dostať, ale verím, že už sa budeme len zlepšovať," vravel jeden z debutantov, obranca Dávid Mudrák.