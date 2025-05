VIDEO: Proti Slovákom sa postavilo sto miliónov. Zložili sme zbrane, priznal Sýkora

Dá sa z prehry 0:5 zobrať niečo pozitívne?

Myslím si, že začiatky každej tretiny nám vyšli. Okrem pár chybičiek z našej strany to bol vyrovnaný zápas, hralo sa hore-dole. Musíme si zobrať pozitívne veci, ale aj negatívne a posunúť sa dopredu. Turnaj sa ešte len začal, pred sebou máme veľa zápasov a musíme sa skoncentrovať.

Švédi proti vám postavili 19 hráčov z NHL, ktorí zarábajú približne 100 miliónov dolárov ročne. V čom sa prejavila ich kvalita?

Vedeli kontrolovať puk a hodiť si ho. Tým, že to je ešte väčšie ihrisko, bol pre nás ešte väčší problém udržať puk na hokejkách. Mali čas a priestor a to vieme, že to vedia využiť. Je to už za nami a musíme sa posunúť ďalej.