VIDEO: Ramsay poslal dojemný odkaz slovenským hokejistom. Môžete zdolať každého, hovorí

"Prial by som si, aby som mohol byť na šampionáte s vami. Pracovali ste veľmi tvrdo, aby ste si vybojovali toto miesto a boli súčasťou tímu.

"Budete hrať proti kvalitným mužstvám, ja však verím, že ak budete hrať tvrdo, dostatočne rýchlo a budete strieľať na bránku, tak môžeme zvíťaziť. Môžeme zdolať skutočne každého.

Takže verte tomu, osvojte si to a majte to stále pred sebou. A komukoľvek budete čeliť, akejkoľvek krajine, vedzte, že na tom nezáleží. Hrajte svoj hokej a bude to v poriadku," doplnil Ramsay oblečený v retro slovenskom svetri, ktorý predstavil Slovenský zväz ľadového hokjea (SZĽH) v prípravných dueloch vo Zvolene proti Francúzsku.