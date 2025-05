Náročný úvod pre slovenských hokejistov. Od domácich Švédov dostali lekciu

Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu, dobre sme korčuľovali. Nezvládli sme záver prvej tretiny, keď sme dvakrát inkasovali. V druhej tretine sme začali strácať súboje, dostali sme zbytočný gól v závere tretiny. Boli tam zbytočné straty pukov, po ktorých sme inkasovali. Chalani to odmakali, odbojovali, mrzí nás, že sme nedali gól. Švédi zapli, keď potrebovali. Mali viac z hry. Musíme byť v obrannom pásme dôraznejší. Pre viacerých chalanov vrátane mňa to bol debut na majstrovstvách sveta, verím, že v ďalších zápasoch to bude lepšie.“

Róbert Lantoši, útočník SR: „Myslím si, že sme začali celkom dobre, ale po prvom inkasovanom góle sme sa stiahli a boli sme ustráchaní, čo nám nepomohlo. Skončilo sa to, ako sa to skončilo.“

Matúš Sukeľ, kapitán SR: „Bol to náročný zápas vo vysokom tempe. Mali sme dobrý začiatok, do druhého gólu sme hrali celkom solídne. Po prvej tretine bolo 0:3, snažili sme sa nevešať hlavy a hrať aktívne, ale Švédi boli dobrí na puku a dobre rozťahovali hru. Bolo tam však dosť dobrých vecí, na ktorých sa dá stavať.“

Patrik Hrehorčák, útočník SR: „Tých prvých 11 minút sme hrali celkom fajn, nevyužili sme šance a potom oni z dvoch šancí dali dva góly a už sa dostali do svojej pohody. Ukázali svoju kvalitu, ale my sme mali nejaké šance, možno keby sme nejakú využili, by to bol iný zápas. Ale za stavu 0:3 už mali nahraté, už si to dávali do prázdnej brány a verili si na puku. Už to bolo ťažké.“

Samuel Honzek, útočník SR: „Začiatok sme mali dobrý. Potom sme darovali Švédom chybičky a z toho padali góly. Hlavne proti takýmto tímom sa to nemôže stávať. Majú veľmi dobrých hráčov, ktorí to môžu potrestať a to sa aj stalo. Pre mňa aj pre Dalibora Dvorského to bol prvý zápas na MS, snažili sme sa hrať hlavne dobre v defenzíve a plniť to, čo nám tréner hovorí.“

Miloš Roman, útočník SR: „Začiatok bol výborný, potom Švédi lepšie manažovali puk na hokejke a udržali sa na ňom, udržali sa v pásme. My naopak pri tých modrých čiarach musíme puky dostávať von. Oni boli namotivovaní pred domácim publikom a ambície majú vysoké, takže neočakávali sme nič iné, len že na nás vyletia, čo sa potvrdilo.“

Dalibor Dvorský, útočník SR: „Nebolo to tak, ako sme si to predstavovali. Prehra 0:5 nikdy nie je dobrá, ale lepšie mať taký zápas na začiatku a poučiť sa z toho. Naša ofenzíva bola pomerne dobrá, keď sme si nahrávali, musí toho byť však oveľa viac. Musíme najmä premieňať šance a dostávať sa do nich viac.“