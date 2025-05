Zbytočne sme strácali puky, vravel Országh. Lantoši: Boli sme ustráchaní

Slovákom nepomohlo ani to, že mali len jedno vylúčenie a v porovnaní s favoritom výraznejšie strelecky nezaostávali.

/zdroj: TV JOJ/

Vladimír Országh, hlavný tréner Slovenska: „Myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu, dobre sme korčuľovali. Nezvládli sme záver prvej tretiny, keď sme dvakrát inkasovali. V druhej tretine sme začali strácať súboje, dostali sme zbytočný gól v závere tretiny. Boli tam zbytočné straty pukov, po ktorých sme inkasovali.

Chalani to odmakali, odbojovali, mrzí nás, že sme nedali gól. Švédi zapli, keď potrebovali. Mali viac z hry. Musíme byť v obrannom pásme dôraznejší. Pre viacerých chalanov vrátane mňa to bol debut na majstrovstvách sveta, verím, že v ďalších zápasoch to bude lepšie.“

Róbert Lantoši, útočník Slovenska: „Myslím si, že sme začali celkom dobre, ale po prvom inkasovanom góle sme sa stiahli a boli sme ustráchaní, čo nám nepomohlo. Skončilo sa to, ako sa to skončilo.“

Matúš Sukeľ, kapitán Slovenska: „Bol to náročný zápas vo vysokom tempe. Mali sme dobrý začiatok, do druhého gólu sme hrali celkom solídne. Po prvej tretine bolo 0:3, snažili sme sa nevešať hlavy a hrať aktívne, ale Švédi boli dobrí na puku a dobre rozťahovali hru. Bolo tam však dosť dobrých vecí, na ktorých sa dá stavať.“