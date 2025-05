Slováci sa stretli s realitou, ale nič neodflákli, aj keď vedeli, že prehrajú

ŠTOKHOLM. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v prvom zápase na MS v hokeji 2025 so Švédskom 0:5. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) Zápas hodnotia Ondrej Rusnák a Stanislav Benčat z podcastu Hokejový Boss. Ondrej Rusnák (hokejový expert) Myslím, že to bol stret s realitou, ktorý by nám mohol v ďalšej fáze turnaja pomôcť. Silný domáci súper nám ukázal priestor, kde sa máme zlepšovať. To bude veľmi dôležité, keďže ďalší súperi si pozrú chyby ktoré sme kopili. Najmä naše obranne pásmo nebolo kompaktné a často sme v boxe pred našou bránkou boli veľmi pasívni a nehľadali aktívne protihráčov. Všetky góly vlastne vznikli z nášho pásma.

Musíme viac pracovať krkom a mať oči na stopkách, lebo kvalitný súper trestá ak sa štyria, či piati zahľadia na hráča s pukom na viac ako sekundu. Pozitívom bol určite začiatok zápasu do prvého gólu Švédov a aj to, že naši nič neodflákli do konca zápasu, aj keď viac menej vedeli, že odídu z prehrou. V ofenzíve mi chýbalo udržanie sa na puku a väčšia priamočiarosť už od stredného pásma na bránku Švédska. Tiež mi chýbal väčší počet vyhratých súbojov, to už však úzko súvisí aj s kvalitou Švédov. Ukázali, že majú na týchto MS top tím. Netreba panikáriť, ideme ďalej, čakajú nás teraz tie najdôležitejšie zápasy.

Stanislav Benčat - moderátor a hokejový novinár Prvý zápas MS asi presne ukázal silné a slabé stránky slovenského tímu. Prvých desať minút sme vyleteli na Švédov, možno boli ešte lepším tímom. Nevyužili sme šancu Miloša Romana. Ak by sme strelili prvý gól, videl by som nádej, šancu, že by sme prekvapili favorita. Švédi ale tlak ustáli a následne tromi gólmi ukázali, kto je lepší. Zvyšné dve tretiny to bola len udržiavacia hra z pohľadu domácich. Slovenský tím prakticky k ničomu nepustili.

Osobne som čakal, že pôjde do bránky Samuel Hlavaj ako očakávaná jednotka. Išiel Patrik Rybár, jeden, možno aj dva góly sa dali chytiť v prvej tretine. Trochu zvláštne posúval puk. Ako povedali chalani, treba sa z toho otriasť. Je to len začiatok. Teraz prídu dva dôležité zápasy proti Slovinsku a Rakúsku. VIDEO: Hokejový BOSS - špeciál k MS 2025