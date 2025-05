Vieme, proti komu sme hrali, hovoril tréner. Mladíkom nechce na plecia nakladať veľa

Samozrejme, na konci prvej tretiny sme dostali zbytočné góly, ktorými nám Švédi odskočili na 3 góly a to už bolo pre nás potom ťažké. Začali vyhrávať viac osobných súbojov.

Myslím, že sme mali dobrý vstup do zápasu. Prvých 10 minút sme hrali dobre, korčuľovali sme.

Ako by ste zhodnotili zápas proti Švédsku?

Druhá tretina klasicky vzdialená striedačka, tak nás viackrát zavreli v obrannom pásme. Je to škoda, dnes nám ušli konce tretín. Jednoducho nemôžeme dostávať góly takýmto spôsobom.

Myslím, že chalani si to odmakali. Áno, boli tam chyby. Vieme, proti komu sme hrali. Škoda, že sme nedali gól. Bola by to aspoň malá odmena pre chalanov, ktorí chceli a dreli.

VIDEO: Tréner Vladimír Országh hodnotí prehru proti Švédsku