Otvárací ceremoniál poctili zosnulému DJ-ovi. IIHF je hrdá, povedal riaditeľ

Následne sa hala premenila na hokejové, respektíve hudobné divadlo. Postupne sa vystriedali viacerí interpreti so skladbami od Tima Berglinga, ako znie občianske meno Švéda, ktorý zomrel vo veku 28 rokov v apríli 2018. Sprievod speváckym vystúpeniam robilo zoskupenie huslistov.

Na jeho počesť zazneli mnohé známe hity ako Levels, Wake Me Up, Hey Brother či The Nights, ktorými si získal srdce miliónov ľudí po celom svete.

„IIHF je hrdá, že ikonický umelec Avicii bude reprezentovať tieto MS. Je to pre našu organizáciu veľká česť vyzdvihnúť hudbu génia, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v histórii elektronickej hudby,“ povedal pre oficiálny portál IIHF pred štartom turnaja Matti Nurminen, generálny riaditeľ IIHF.