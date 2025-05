ONLINE: Rakúsko - Fínsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vážení fanúšikovia hokeja, vítam vás pri sledovaní otváracieho zápasu štokholmskej skupiny na majstrovstvách sveta, v ktorom sa proti sebe postaví výber Rakúska a Fínska.



Rakúsko:



Hoci sa Rakúsko predstaví v pozícii outsidera, už pred rokom dokázali, že vedia potrápiť aj najväčších favoritov. Práve v Prahe dokázali naši susedia uspieť proti dnešnému súperovi z Fínska 3:2, keď Benjamin Baumgartner strelil víťazný gól len 0.2s pred koncom stretnutia.



Prípravu na svetový šampionát odštartovali už na začiatku apríla, pričom z deviatich duelov uspeli len v jedinom prípade proti Česku (4:3pp). Porážku si odniesli z dvojzápasov proti Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku a po jednej prehre aj proti Česku či naposledy Kanade.



Na šampionát do Štokholmu prišiel Rakúšanov posilniť aj mladý útočník Marco Kasper z Detroitu Red Wings, ktorý zaznamenal v aktuálnej sezóne 37 bodov (19+18) v 77 stretnutiach.





Fínsko:



Výber Suomi odštartoval prípravu pred šampionátom prehrou proti Lotyšsku (2:3), na ktorú však odpovedali víťazstvom 4:1. Následne si zmerali sily so Švédskom v podobe štyroch zápasov. Po porážke 1:2 si pripísali víťazstvá 2:0, 5:0 a 3:0.



Do Štokholmu však nepricestovali vo výbornej forme, keď zaznamenali prehry v rámci Českých hokejových hier proti Česku (2:4), Švajčiarsku (2:8) a Švédsku (2:6).



Bránkovisko posilnila z Nashvillu Predators dvojica Juuse Saros a Justun Annunen, útok naopak doplnili napríklad Eeli Tolvanen, Teuvo Teräväinen či Juuso Pärssinen.