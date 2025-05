Švédi zapli, keď to potrebovali. Je to ťažká skúška, ktorá nám môže veľa dať, vraví expert

"Lantoši musí byť silnejší v súboji. Švédi si za pukom išli a rozhodlo to, že my sme sa zapozerali na puk a dvaja išli na jedného hráča.

V úvode zápasu s domácim favoritom ho určite výkonom potešili, no výsledkom 0:3 po prvej tretine už rozhodne nie. Možno to bolo až kruté skóre.

"Na európskej úrovni je to celkom dobrý brankár, ale keby som bol trénerom, nahradil by som ho," hovoril pre Viaplay Erik Granqvist.

"Očakávali sme ťažký zápas a hovorili sme o kvalite švédskeho tímu. Pre nás to bola ťažká skúška, no do turnaja nám to môže veľa dať.

Nevyšli nám závery tretín, no boli tam pasáže, ktoré verím, že zopakujeme v súbojoch, v ktorých budeme musieť byť dominantní, silnejší na puku a vytvárať si viac gólových príležitostí," doplnil spolukomentátor Rastislav Konečný.

K zápasu sa vyjadril aj tréner Vladimír Országh, pre ktorého to bol debut v pozícii hlavného trénera slovenskej reprezentácie na MS.