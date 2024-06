S Angličanmi je šanca o niečo väčšia. Slováci však musia do zápasu ísť s pokorou

MAINZ. Po záverečnom hvizde zápasu Slovensko–Rumunsko na EURO 2024 (ME vo futbale) vypukol jasot na oboch stranách. Výsledok 1:1 posunulo medzi 16 najlepších tímov na turnaji Slovákov i Rumunov. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Ešte ani jeden zo súperov však nevedel, na koho narazia v osemfinále. U Slovákov prichádzali do úvahy Angličania a Španieli.

Anglicko zatiaľ nenadchlo Hoci sa hovorí, že na takomto turnaji sa už nedá vybrať súpera, bolo jasné, že Španielsko a Anglicko sa zatiaľ v Nemecku prezentuje veľmi rozdielnym spôsobom.

Španieli suverénne vyhrali svoju skupinu, získali maximálny počet bodov, ešte neinkasovali a v poslednom kole skupinovej fázy mohli prerotovať prakticky celý káder.

Angličania naopak predvádzajú nezáživný futbal a vyhrali iba jeden zápas. Síce s piatimi bodmi skončil na prvom mieste skupiny C, výber Garetha Southgatea zatiaľ nenadchol. Nečakané víťazstvo Gruzínska nad Portugalskom napokon rozhodlo o tom, že Slovensko nastúpi v osemfinále v nedeľu o 18.00 v Gelsenkirchene proti finalistovi predchádzajúceho šampionátu Anglicku.

Potrápiť favorita Slovensko sa už s oboma mužstvami stretlo na majstrovstvách Európy. V roku 2016 zverenci Jána Kozáka uhrali v skupine s Anglickom bezgólovú remízu, ktorá im vtedy zabezpečila postup. Z toho zápasu si mnohí spomínajú na zakrvavenú tvár Petra Pekaríka, ktorému ešte v priebehu prvého polčasu zlomil súper nos. Slovenský obranca však napriek nepríjemnému zraneniu zápas dohral a na jeho konci sa radoval. Konfrontácia so Španielmi v roku 2021 už priniesla oveľa menej radosti: vtedajší výber Štefana Tarkoviča v skupinovej fáze utrpel debakel 0:5.

„Už aj na základe toho predchádzajúceho turnaja by som si vybral radšej Angličanov. Môj osobný názor je, že s nimi je šanca o niečo väčšia. Sú samozrejme favoritmi a majú obrovskú kvalitu, ale zatiaľ tu v Nemecku neoslnili,“ vravel Ondrej Duda, ktorý skóroval v stretnutí s Rumunskom a stal sa prvým hráčom, ktorý sa gólovo presadil na dvoch rôznych európskych šampionátoch. „S Anglickom sme hrali už viac zápasov a stále to boli vyrovnané stretnutia. Verím, že opäť to bude vyrovnané až do konca a pobijeme sa o postup,“ zdôraznil Duda, ktorý počas kariéry pol roka strávil na hosťovaní aj v Norwich City.

Southgate ako múka Kým pre Slovensko je postup zo skupiny veľký úspech, od Angličanov sa očakáva minimálne účasť na finále. Fanúšikovia na britských ostrovoch sú veľmi nároční a tím bude pod veľkým tlakom. Na adresu trénera anglickej reprezentácie už vzniklo niekoľko vtipov a uštipačných poznámok: „Ak by bol Southgate korenie, tak je múka.“ „Ak Southgate má batériu na 99%, zapne úsporný režim.“ „Ak by mal Southgate Ferrari, išiel by desiatkou.“ Všetky tieto poznámky narážajú na až príliš opatrný a nemastný-neslaný futbal, aký Angličania na turnaji zatiaľ predvádzajú.

„Pozerali sme ich stretnutie so Slovinskom a bol to pre nich nesmierne ťažký zápas. Verím, že ich môžeme potrápiť,“ zdôraznil Duda. Angličania zatiaľ na tomto šampionáte zdolali len Srbsko, s Dánskom aj so Slovinskom remizovali. „Anglicko nie je ľahký súper, aj keď tento šampionát zatiaľ nemá taký vydarený. Je to však kolíska futbalu a má hráčov s obrovskou kvalitou,“ poznamenal aj Dávid Strelec. „Podľa toho, čo vidím na turnaji, je pre nás Anglicko určite hrateľnejší súper, ako Španielsko,“ doplnil.

Priebeh hry bude iný Slovensko hralo osemfinále aj na EURO 2016, tam však podľahlo Nemecku jednoznačne 0:3. Postup do štvrťfinále by bol senzáciou aj historickým úspechom. „Vidím, že všetci tomu veria, že by sa to mohlo podariť. Musíme ísť do zápasu s pokorou,“ podčiarkol Duda. V spomínanom zápase pred ôsmimi rokmi bol na ihrisku do 57. minúty. Vtedy Slovensko bránilo v hlbokom bloku, no pod vedením Francesca Calzonu hráva iným štýlom. Slováci si trúfajú na odvážny futbal aj proti favoritom.

„Priebeh hry určite bude iný, aj keby som sa nehneval, keby bol stav 0:0 do konca zápasu. Máme však už iný štýl a verím, že ho ukážeme. Uvidíme, čo nám dovolia,“ skonštatoval Duda.