VIDEO: NHL sa znovu rozbehla. Nemec dostal veľký priestor, Fehérváry rozdával hity

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey bol najvyťaženejší hráč svojho tímu, keď v nočnom zápase NHL odohral proti Buffalu 22:23 minút. Devils prehrali na domácom ľade 1:2.
Do kanadského bodovania sa nezapísali ani Erik Černák z Tampy Bay a Martin Fehérváry z Washingtonu, ktorých tímy zvíťazili v domácich zápasoch proti Torontu, resp. Philadelphii.
Nemec figuroval v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom, no napokon mal najvyšší „icetime“ od 20. januára. Napriek prehre získal plusový bod, raz vystrelil na bránku, prezentoval sa aj jedným hitom a zblokovanou strelou.
Devils prehrali štvrtý zápas po sebe a šiesty z uplynulých siedmich. Naďalej figurujú na predposlednom mieste v tabuľke Východnej konferencie s 11-bodovou stratou na druhú voľnú kartu do play off.
Buffalo naopak zvýšilo svoje šance na účasť vo vyraďovacej časti po rekordných 15 rokoch. Na oboch góloch Sabres mal podiel útočník Tage Thompson (1+1).
Spoločne s útočníkom New Jersey Jackom Hughesom, ktorý strelil v predĺžení víťazný gól vo finále olympijského turnaja proti Kanade, spoločne zdravili fanúšikov pred zápasom a od divákov dostali mohutný aplauz.
Hráči Tampy Bay nadviazali na päť víťazstiev pred reprezentačnou prestávkou a ako prvý tím Východnej konferencie nazbierali 80 bodov v sezóne.
V zápase proti Torontu nestál na striedačke ich tréner Jon Cooper, ktorému deň pred zápasom zomrel otec. Erik Černák odohral vyše 17 minút, počas ktorých si odsedel menší trest a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod.
Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe Tampy Bay podieľal útočník Nikita Kučerov (1+2), ktorý bodoval v 11 zápase po sebe. V uplynulých siedmich zápasoch nazbieral 20 bodov.
Fehérváry ukázal tvrdú hru
Obranca Martin Fehérváry z Washingtonu rozdal v zápase s Philadelphiou päť hitov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov. Na ľade strávil 20:34 min. a bol tretí najviac vyťažený hráč tímu.
Capitals zvíťazili v piatom zápase z predošlých šiestich. Philadelphia vyhrala iba jeden duel z uplynulých siedmich.
Hráči Colorada nastúpili na ľade Utahu bez svojho kapitána Nathana MacKinnona. Ďalší kanadský olympionik Dewon Toews i Američan Brock Nelson figurovali v zostave Avalanche. Najlepší tím súťaže potvrdil pozíciu favorita, keď nad Utahom zvíťazil 4:2.
Útočník Cole Perfetti rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve Winnipegu na ľade Vancouveru 3:2. Pre najslabší tím súťaže to bola štvrtá prehra po sebe. V zostave Jets ešte nefiguroval brankársky hrdina tímu USA zo ZOH Connor Hellebuyck, jeho klubový aj reprezentačný spoluhráč Kyle Connor strelil prvý gól hostí.
Brankár Anaheimu Lukáš Dostál inkasoval v zápase s Edmontonom gól už v 13. sekunde z hokejky Jacka Roslovica a tento moment predznamenal gólové preteky. Tie napokon vyzneli lepšie pre domácich Ducks, ktorí zdolali Oilers 6:5. Tromi kanadskými bodmi sa na ich triumfe podieľal útočník Leo Carlsson.
Aj v druhom kalifornskom meste videli diváci gólovú prestrelku. Útočník Artemij Panarin odohral svoj prvý zápas v drese Los Angeles Kings od výmeny spred troch týždňov z NY Rangers.
V domácom zápase proti Vegas sa prezentoval dvomi asistenciami, no jeho tím napokon prehral 4:6. „Kráľom“ chýbal švajčiarsky útočník Kevin Fiala, ktorý sa zranil na ZOH v Miláne a absentovať bude do konca základnej časti.
NHL - výsledky (26. február):
New Jersey - Buffalo 1:2
Washington - Philadelphia 3:1
Tampa Bay - Toronto 4:2
Dallas - Seattle 4:1
Utah - Colorado 2:4
Los Angeles - Vegas 4:6
Vancouver - Winnipeg 2:3 pp
Anaheim - Edmonton 6:5
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: